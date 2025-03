“Incredibile, non me l’aspettavo da te”: la paura di Helena dopo l’atteggiamento di MaVi al Grande Fratello!

Con l’imminente finale del Grande Fratello, l’atmosfera nella Casa è un mix di tensione e divertimento. Dopo sei mesi e mezzo di reclusione, i concorrenti rimasti cercano di godersi gli ultimi giorni, approfittando delle attività organizzate dagli autori per alleviare la stanchezza e la pressione accumulata. Nonostante i litigi e le tensioni, ci sono momenti di serenità che regalano risate e spensieratezza.





Una di queste serate ha visto Mariavittoria Minghetti mettere in atto uno scherzo nei confronti di Helena Prestes. Dopo una serata all’insegna del divertimento, i concorrenti si sono ritirati nella loro camera da letto. Con le luci spente, Mariavittoria ha deciso di sorprendere Helena con uno scherzo che, sebbene innocuo, ha avuto un effetto inaspettato sulla modella brasiliana, spaventandola seriamente.

Chi segue le dirette h24 sa che, con il numero ridotto di concorrenti, la maggior parte di loro dorme nella stanza blu, la più grande della Casa. Mariavittoria occupa l’ultimo letto della stanza, mentre Helena condivide il primo letto con il fidanzato Javier. Approfittando del buio e del silenzio, Mariavittoria ha lasciato il suo letto e, camminando a quattro zampe, si è avvicinata lentamente a quello di Helena, creando un momento di suspense.

Il risultato è stato un’immediata reazione di sorpresa da parte di Helena, che ha commentato: “Non mi aspettavo MaVi facesse questo. Scema. Sembrava quella del film. Come faccio a dormire adesso?”. La sua esclamazione ha rivelato quanto fosse stata colta di sorpresa dalla situazione. “Che scena orrenda”, ha aggiunto, evidenziando il suo spavento.

Il momento non è passato inosservato. In sottofondo, Jessica ha reagito all’improvviso trambusto, chiedendo: “Ma che cazzo fate?”. Nel frattempo, Javier ha cercato di rassicurare Helena dicendo: “Amore, sto qua, tranquilla”. La scena, che ha mescolato paura e ilarità, è stata ripresa dai presenti e ha rapidamente trovato spazio sui social, dove i fan hanno condiviso il video e commentato l’accaduto.

La dinamica tra i concorrenti, specialmente in questa fase finale del gioco, è caratterizzata da una serie di emozioni contrastanti. Da un lato, c’è la tensione per la competizione e la vicinanza alla finale, dall’altro ci sono questi momenti di leggerezza che ricordano l’importanza di mantenere un ambiente di convivialità anche dopo mesi di convivenza forzata.

L’episodio ha messo in luce non solo il carattere giocoso di Mariavittoria, ma anche la vulnerabilità di Helena, che, nonostante la sua presenza forte e determinata, si è lasciata sorprendere da un gesto inaspettato. La reazione di Helena, così come quella di Javier e Jessica, ha contribuito a rendere il momento memorabile e degno di nota all’interno della narrazione del Grande Fratello.