Incubo dopo il Grande Fratello: Alfonso e Chiara aggrediti e derubati, la reazione dei carabinieri!

Dopo la fine del Grande Fratello, la coppia formata da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice ha cercato di costruire la propria relazione al di fuori del reality. Chiara, che ha raggiunto la finale piazzandosi terza, e Alfonso, eliminato prima, si sono giurati amore e rispetto durante il loro periodo di separazione. Recentemente, Alfonso ha visitato Chiara a Trento, dove vive, e i due hanno condiviso momenti felici sui social. Tuttavia, un’improvvisa assenza di post ha suscitato preoccupazione tra i fan.





La ragione di questo silenzio è stata rivelata da Alfonso attraverso le sue Storie di Instagram: la coppia è stata vittima di un furto e di un’aggressione nella casa di Chiara. L’episodio si è verificato mentre i due erano nell’appartamento di lei, dove due giovani donne sono entrate per rubare oggetti personali. In quel momento, entrambi si trovavano in bagno e non si erano accorti della presenza delle intruse.

Quando Chiara ha lasciato il bagno, si è accorta che due estranee si erano introdotte nella sua casa. Nel tentativo di fermarle, è stata aggredita. Alfonso ha condiviso la sua versione dei fatti, spiegando: “Siamo stati assenti perché è accaduto un fatto spiacevole. Eravamo in casa, in bagno, quando Chiara, uscendo dal bagno, ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare”.

Alfonso ha continuato a raccontare l’accaduto: “Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite urlando. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale, ma l’hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c’è stato casino, colluttazioni. Abbiamo provato a fermarle. All’inizio siamo riusciti a bloccarle, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale”.

Dopo l’aggressione, Alfonso è riuscito a trattenere una delle ladre, mentre l’altra è riuscita a fuggire. I due hanno immediatamente contattato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente: “Sono arrivati, hanno preso la ragazza e la stanno portando in caserma”, ha dichiarato Alfonso, mostrando anche i segni dell’aggressione subita da Chiara.

Una volta rientrati nell’appartamento, Chiara e Alfonso hanno scoperto cosa era stato rubato. “Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti e tutto ciò che aveva”, ha spiegato Alfonso. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando incredulità e solidarietà tra i fan della coppia.

L’episodio ha colpito duramente Chiara e Alfonso, che si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di un’esperienza traumatica. Nonostante le difficoltà, la coppia ha dimostrato di essere unita e pronta a superare questo momento difficile insieme. La loro storia, iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello, continua a essere seguita con attenzione dai fan, che si sono mostrati vicini e solidali.

In un contesto già complesso come quello del mondo dei reality, questa esperienza ha aggiunto un ulteriore strato di difficoltà alla loro relazione. Tuttavia, la determinazione di Chiara e Alfonso di affrontare insieme le sfide della vita reale potrebbe rivelarsi un elemento di forza per la loro storia d’amore.