Infastidito dalle campane, entra in chiesa durante la messa e si mette a suonare un tamburo





Momenti di sorpresa e confusione durante la messa domenicale nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, dove un uomo di 67 anni è entrato in chiesa con un tamburo, interrompendo la funzione religiosa.





Il gesto, compiuto per protestare contro il suono delle campane giudicato “troppo forte”, ha attirato l’attenzione dei fedeli e richiesto l’intervento dei carabinieri.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione nell’aula liturgica mentre la celebrazione era in corso, iniziando a percuotere il tamburo davanti all’altare. Il rumore improvviso ha causato un momento di agitazione tra i presenti, che hanno assistito increduli alla scena. Dopo alcuni minuti di protesta, il 67enne è uscito spontaneamente dalla chiesa, senza creare ulteriori disordini.

Le proteste contro le campane

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, l’uomo aveva già manifestato più volte il proprio malessere per il suono delle campane della parrocchia. Abitando nelle immediate vicinanze, lamentava da tempo un disturbo acustico che, a suo dire, si ripeteva quotidianamente e in modo eccessivo. Le sue rimostranze non si erano mai tradotte in una denuncia formale, ma il disagio era noto nella zona.

Il gesto di domenica, dunque, sarebbe stato l’esito di un accumulo di tensioni legate a una convivenza resa difficile dal rumore percepito. Una forma di protesta plateale e inusuale, che ha però interrotto la regolare celebrazione della funzione religiosa.

L’intervento dei carabinieri

Dopo l’episodio, alcuni fedeli hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ascoltato il parroco, visibilmente sorpreso ma pronto a riportare la calma. Quest’ultimo ha spiegato ai militari quanto accaduto, precisando di non voler sporgere denuncia nei confronti dell’uomo.

Le verifiche sono comunque in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e valutare se sussistano gli estremi per eventuali provvedimenti. Non risultano danni a persone o cose, né atteggiamenti violenti da parte del 67enne, che si è allontanato senza opporre resistenza.

Il tema del rumore delle campane

L’episodio di Giugliano riaccende il dibattito su un tema ricorrente in molte città italiane: quello del rumore delle campane e dei conflitti di vicinato che ne derivano. In diverse località, infatti, i residenti hanno presentato esposti o richieste di regolamentazione del suono, ritenuto in alcuni casi eccessivo.

A livello nazionale non esiste un limite univoco per la diffusione dei rintocchi, poiché in gran parte dei territori le campane sono considerate parte integrante della tradizione religiosa e culturale. Tuttavia, in presenza di lamentele, i Comuni possono disporre valutazioni tecniche sull’impatto acustico o favorire la mediazione tra parrocchie e cittadini.

Nel caso di Giugliano, al momento non sono stati adottati provvedimenti specifici. Le indagini dei carabinieri proseguiranno per stabilire se l’interruzione della funzione potrà avere un seguito formale.



