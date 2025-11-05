Infortunio in PSG-Bayern Monaco, le condizioni della caviglia di Hakimi: immagini impressionanti





La partita di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco si è trasformata in un incubo per Achraf Hakimi, che ha subito un infortunio serio alla caviglia al termine del primo tempo. L’incidente è stato causato da un fallo di Luis Diaz, il quale ha colpito il marocchino in modo sconsiderato. Hakimi è uscito dal campo visibilmente scosso, in lacrime e con un evidente dolore, temendo per la gravità della sua situazione. Questo infortunio arriva in un momento particolarmente sfortunato, coincidendo con il giorno del suo 27esimo compleanno.





Le immagini del momento dell’infortunio mostrano chiaramente il movimento innaturale della caviglia di Hakimi, che ha fatto presagire immediatamente un problema serio. Dopo il fallo, il calciatore è crollato a terra, sopraffatto dal dolore e dalla disperazione. Questo episodio suscita preoccupazione non solo tra i tifosi del PSG, ma anche tra i sostenitori della nazionale marocchina, che contano di avere Hakimi a disposizione per la Coppa d’Africa in programma a gennaio. Gli esami strumentali programmati per oggi saranno cruciali per determinare l’entità del danno e il tempo necessario per il recupero.

La situazione della caviglia di Hakimi appare allarmante. Dopo il contatto con Luis Diaz, la caviglia si è gonfiata in modo significativo e presenta un grosso ematoma proprio nel punto in cui l’avversario ha colpito. Le prime impressioni indicano una distorsione grave, che potrebbe comportare un lungo periodo di inattività. In attesa dei risultati medici, Hakimi ha lasciato lo stadio utilizzando delle stampelle e con un tutore, un’immagine che non lascia presagire nulla di buono per il futuro.

Quella di ieri sera è stata una serata da dimenticare per Hakimi, che ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 45 minuti di gioco. Questo infortunio potrebbe avere ripercussioni significative non solo sulla sua stagione con il PSG, ma anche sulle sue possibilità di partecipare alla competizione africana, dove il Marocco spera di contare su di lui come uno dei suoi giocatori chiave. La gravità del colpo subito e le conseguenze che potrebbero derivarne sono al centro delle preoccupazioni di allenatori e tifosi.

Il PSG, attualmente in corsa per la Champions League e il campionato francese, si trova ora a dover affrontare l’incertezza riguardo alla disponibilità di uno dei suoi giocatori più talentuosi. Hakimi, noto per la sua velocità e capacità di spinta sulla fascia, è stato un elemento fondamentale nella squadra, contribuendo in modo significativo sia in fase difensiva che offensiva. La sua assenza, se prolungata, potrebbe influenzare le prestazioni del club in un periodo cruciale della stagione.

La notizia dell’infortunio è stata accolta con grande apprensione dai tifosi del PSG, che temono di vedere il loro giocatore chiave lontano dai campi per un lungo periodo. I sostenitori marocchini, d’altra parte, sono ansiosi di conoscere l’esito degli esami e sperano che Hakimi possa recuperare in tempo per la Coppa d’Africa. La competizione rappresenta un’importante opportunità per il Marocco, e la presenza di Hakimi sarebbe un grande vantaggio per la nazionale.



