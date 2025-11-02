Infortunio per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle: costretta allo stop, “Sono triste e amareggiata”





Durante la puntata di sabato 1 novembre 2025 di Ballando con le stelle, si è verificato un imprevisto per la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La conduttrice, che si era presentata regolarmente alle prove fino a venerdì sera, ha subito un infortunio al piede destro. Milly Carlucci, durante la trasmissione, ha comunicato l’accaduto, rivelando che alla fine della loro esibizione Francesca ha avvertito un forte dolore.





Dopo aver effettuato i controlli medici necessari, è emersa una diagnosi preoccupante: “C’è un’infrazione che dovremo approfondire, attualmente non può proprio poggiare il piede. Dovrà mettere uno di quei tutori in cui si cammina appoggiati sul tallone”. Questo infortunio è stato identificato come una frattura incompleta di un osso del piede, complicando ulteriormente la situazione per la coppia.

L’incidente si è verificato venerdì sera, e le visite mediche sono state effettuate la mattina successiva. Milly Carlucci ha descritto la situazione come un’emergenza, data la rapidità con cui si era sviluppata. Nonostante le difficoltà, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno deciso di presentarsi comunque in pista per non abbandonare la competizione. Tuttavia, a causa del dolore, la coppia è riuscita a esibirsi solo in misura limitata. Dopo la loro performance, Francesca si è seduta per ascoltare il giudizio della giuria.

La giuria ha espresso solidarietà nei confronti della concorrente. Carolyn Smith, visibilmente dispiaciuta per l’infortunio, ha commentato: “Quello che abbiamo visto non è valutabile. Diamo zero”. Solo Ivan Zazzaroni ha deciso di assegnare un punteggio di 2, riconoscendo l’impegno nonostante le circostanze avverse.

In seguito all’episodio, Francesca Fialdini ha condiviso il suo stato d’animo, esprimendo la sua delusione per quanto accaduto: “C’è amarezza, c’è anche un po’ di tristezza ma nelle giuste proporzioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo tutta la settimana, è stato divertente, ci abbiamo messo dentro tanta energia. È andata così”. Con un tono di ottimismo, ha aggiunto: “Non so se tornerò. Non si sa. Sono ottimista e ci spero, ma nel caso lasciatemi fare una cosa”. Con queste parole, ha deciso di cantare E se domani, la sua canzone preferita, dedicata a Guillermo Mariotto.

Milly Carlucci ha cercato di rassicurare Francesca, affermando: “Non so come, ma tornerai su questa pista”. Questo momento ha sottolineato il forte legame tra i concorrenti e il supporto reciproco che caratterizza il programma.

L’infortunio di Francesca Fialdini ha sollevato interrogativi sulla sua partecipazione futura a Ballando con le stelle. La competizione è nota per le sue sfide fisiche, e un infortunio di questo tipo può avere ripercussioni significative. La coppia ha dimostrato una grande determinazione nel voler continuare, ma le condizioni fisiche di Francesca rimangono una preoccupazione.

La situazione ha messo in evidenza anche l’aspetto umano del programma, dove le storie personali dei concorrenti si intrecciano con le performance artistiche. Questo episodio ha colpito non solo i partecipanti, ma anche il pubblico, che ha mostrato grande empatia nei confronti di Francesca e Giovanni.

Con l’avvicinarsi delle prossime puntate, i fan di Ballando con le stelle attendono con ansia aggiornamenti sulla salute di Francesca Fialdini e sul suo possibile ritorno in pista. La competizione continua a essere un mix di emozioni e sfide, e il supporto del pubblico sarà fondamentale per la coppia in questo momento difficile.



