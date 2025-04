Intercity Notte partito da Milano e mai arrivato a Lecce: l’odissea dei passeggeri bloccati per ore

Il treno Intercity Notte 755, partito da Milano Centrale alle 18.50 del 16 aprile, ha vissuto un’odissea che ha impedito il suo arrivo a Lecce. Circa 400 passeggeri a bordo hanno vissuto una serie di disguidi che hanno trasformato il loro viaggio in un incubo. Secondo quanto riportato dal Corriere, il viaggio ha avuto inizio senza problemi, ma si è rapidamente complicato.





Dopo una sosta programmata di due ore nella stazione di Ancona, il treno ha fatto tappa a Pescara, dove si è verificato un guasto tecnico imprevisto. Questo problema ha costretto il convoglio a fermarsi per circa 30 minuti, ma non è stato l’unico intoppo della serata. Alle 4.30 del mattino, il treno si è arrestato definitivamente nella stazione di Chieuti, in provincia di Foggia, a causa di un guasto grave, come comunicato dal personale a bordo.

Solo alle 5.45 i passeggeri hanno ricevuto una comunicazione da Trenitalia: “Gentile cliente, ti informiamo che, per consentire un controllo tecnico al treno, l’Intercity Notte 755 da te prenotato è fermo nella stazione di Chieuti dalle ore 04.20”. L’azienda ha anche stimato un ritardo di circa 180 minuti rispetto al programma originale, avvertendo che ulteriori variazioni nel viaggio erano possibili.

Alle 7.30, un nuovo messaggio ha informato i passeggeri che il treno era ancora fermo e che, per chi desiderava proseguire, era disponibile un altro convoglio, il Regionale 19987, diretto a Foggia. Mezz’ora dopo, alle 8, i passeggeri sono stati fatti scendere, e i video dell’evacuazione mostrano un vero e proprio “esodo”. Infine, alle 9, l’Intercity 755 è stato ufficialmente cancellato. I viaggiatori sono stati trasferiti su un treno sostitutivo diretto a Foggia, dove ad attenderli c’era un autobus che li avrebbe portati fino a Lecce.

Trenitalia ha comunicato che i passeggeri riceveranno un rimborso totale del biglietto. Nel messaggio inviato, l’azienda ha dichiarato: “Gentile Cliente, ti informiamo che, in considerazione del disagio subito sul treno Intercity Notte 755 da te prenotato per la data 16/04/2025, Trenitalia ha disposto in tuo favore un indennizzo pari al 100% del prezzo del biglietto”.

In merito all’accaduto, Trenitalia ha emesso una nota ufficiale, chiarendo che non è ancora certo se il problema sia stato causato da un guasto al locomotore o da una sovratensione della linea. “Il macchinista ha riscontrato che non si poteva proseguire il viaggio e la soluzione migliore è stata quella di farlo avvicinare il più possibile alla stazione di Chieuti, facendo scendere i 400 passeggeri sui binari fino alla banchina”, ha spiegato l’azienda. In aggiunta, sono stati distribuiti kit di assistenza ai viaggiatori, insieme alla garanzia di un rimborso totale.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione dei guasti tecnici e sulla comunicazione con i passeggeri durante situazioni di emergenza. La situazione ha messo in evidenza l’importanza di una gestione efficace delle crisi e della tempestività delle informazioni fornite ai viaggiatori. Nonostante il disagio subito, i passeggeri sono stati assistiti nella prosecuzione del loro viaggio, ma l’intera esperienza ha lasciato un segno negativo.