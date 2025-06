Intervento chirurgico alla testa per l’ex di Uomini e Donne Diletta Pagliano: più di dieci ore contro danni importanti

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Diletta Pagliano, ha recentemente condiviso sui social un aggiornamento riguardo la sua salute, rivelando di essersi sottoposta a un’operazione complessa alla testa. Attraverso un post su Instagram, la giovane ha mostrato una foto in cui appare con una fasciatura, accompagnando l’immagine con un messaggio che descrive la delicatezza del momento vissuto.





Nel suo messaggio, Diletta Pagliano ha spiegato che l’intervento chirurgico è durato tra le dieci e le dodici ore a causa di due lesioni importanti. Nonostante la complessità dell’operazione, l’ex volto noto del programma di Maria De Filippi ha rassicurato i suoi follower dichiarando: “È andata bene, ci sentiamo presto”. Le sue parole hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan e di molte persone che la seguono da anni.

Tra i tanti commenti di supporto ricevuti sotto il post, spicca quello dell’ex tronista Leonardo Greco, con cui Diletta Pagliano aveva iniziato una relazione durante l’edizione 2010-2011 del noto dating show. Leonardo Greco ha scritto un messaggio di incoraggiamento: “Riprenditi”, dimostrando di essere ancora vicino all’ex compagna, nonostante la loro relazione sia terminata da tempo.

Diletta Pagliano, che nel 2011 era una delle corteggiatrici più seguite del programma di Canale 5, aveva conquistato il cuore di Leonardo Greco, allora ventottenne. La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori televisivi, è durata circa quattro anni prima di giungere al termine. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Leonardo Greco aveva parlato del loro rapporto e delle scelte fatte in passato: “Al tempo era quello che volevo. Tutte le scelte che ho preso in passato mi hanno reso la persona che sono oggi e, visto che ne sono felice, mi va bene così”.

Nonostante la fine della loro relazione, Leonardo Greco ha confermato di essere rimasto in buoni rapporti sia con Diletta Pagliano che con un’altra ex corteggiatrice, Barbara Barbieri, che aveva partecipato alla stessa edizione del programma. In merito ai loro rapporti attuali, aveva dichiarato: “Mi è capitato di sentirle anche negli ultimi tempi, ma è successo poche volte. Sono rimasto in buoni rapporti con entrambe”.

Il post condiviso da Diletta Pagliano non solo ha attirato il sostegno dei suoi fan, ma ha anche evidenziato l’importanza di condividere momenti difficili per ricevere affetto e vicinanza da parte della propria comunità. L’ex corteggiatrice non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura delle lesioni o sulle cause che hanno portato all’intervento, mantenendo il focus sul fatto che l’operazione si è conclusa con successo.