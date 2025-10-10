Investe la moglie per sbaglio con l’auto a Busto Arsizio: morta un’anziana di 82 anni

Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove una donna di 82 anni ha perso la vita. L’anziana è stata investita ieri pomeriggio, giovedì 9 ottobre, dall’auto del marito mentre si trovavano in via Siracusa, precisamente all’altezza del civico 23. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.44, quando il marito, mentre stava effettuando una manovra, ha colpito la donna. È fondamentale sottolineare che si è trattato di un errore e non di un gesto volontario.





Dopo l’incidente, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e un elicottero decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito molto critiche e, purtroppo, è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Al momento, non è stata divulgata la sua identità.

In aggiunta agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese e gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio. Gli investigatori hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Come già evidenziato, si è trattato di un errore e non di un atto volontario. Anche il marito della vittima, un uomo di 87 anni, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno attualmente esaminando le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento. La comunità di Busto Arsizio è scossa dalla notizia, con molti residenti che esprimono il loro cordoglio per la perdita. L’anziana vittima era ben conosciuta nel quartiere e la sua morte ha suscitato incredulità tra i vicini.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo alla protezione degli anziani, che possono essere più vulnerabili in situazioni di traffico. Le autorità locali stanno esaminando le misure di sicurezza stradale nella zona per prevenire simili incidenti in futuro.

La polizia locale ha invitato i cittadini a prestare particolare attenzione alla guida, specialmente in prossimità di aree residenziali e in situazioni in cui possono trovarsi persone anziane o con mobilità ridotta. La comunità è in lutto per questa tragica perdita e molti sperano che la situazione possa servire da monito per una maggiore consapevolezza e precauzione.

Le indagini proseguiranno per chiarire ogni dettaglio relativo all’incidente e per garantire che vengano prese le misure necessarie per migliorare la sicurezza stradale in tutta la regione. La famiglia della vittima ha richiesto privacy in questo momento difficile, mentre la comunità si unisce nel ricordare l’anziana donna e nel sostenere il marito, che si trova ora a fronteggiare una situazione devastante.

La morte di questa donna rappresenta un triste promemoria delle fragilità della vita e della necessità di un comportamento responsabile sulla strada. Le autorità locali continueranno a lavorare per garantire che incidenti di questo tipo non si ripetano, affinché la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili, possa essere sempre tutelata.