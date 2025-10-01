iPhone in carica cade in acqua: la terribile morte di una madre durante il bagno





La tragedia ha colpito una famiglia di Santry, nella Contea di Dublino, quando Ann-Marie O’Gorman, descritta come una donna in buona salute e attiva, è morta in un incidente elettrico avvenuto lo scorso ottobre. Mentre si trovava nella vasca da bagno, ha subito una folgorazione fatale mentre teneva in mano il suo telefono in carica. A scoprire l’orribile situazione è stato il marito, Joe, che ha trovato la moglie priva di sensi e ha immediatamente contattato i soccorsi. Nonostante gli sforzi dei paramedici, Ann-Marie è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo al Beaumont Hospital.





Sebbene l’incidente sia avvenuto diversi mesi fa, i dettagli sono emersi solo ora, in seguito all’inchiesta condotta dal coroner, che ha richiesto tempo per completare le analisi forensi e le audizioni necessarie. Grazie a queste indagini, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’incidente con maggiore chiarezza.

La sera in cui è avvenuta la tragedia, Joe aveva lasciato la casa intorno alle 18:40 per accompagnare la figlia più piccola, Megan, alla sua prima discoteca a Portmarnock. Poco prima delle 20:00, ha effettuato una breve chiamata alla moglie, immaginando che si trovasse già nella vasca. Quando è tornato a casa, preoccupato per la figlia, è entrato in bagno e ha trovato Ann-Marie distesa sul fianco, immobile, con il telefono e il cavo di ricarica nell’acqua. Anche dopo averle sollevato una palpebra, non ha notato alcun segno di vita.

Nel tentativo di estrarla dalla vasca, Joe ha avvertito una leggera scossa elettrica e ha chiesto alla figlia maggiore, Leah, di chiamare i soccorsi. Durante i tentativi di rianimazione, ha notato segni rossi sulle mani e sul petto della moglie. Nonostante le sue condizioni di salute, dovute a malattie croniche come la malattia di Von Willebrand e il morbo di Graves, Ann-Marie era sempre stata una persona attiva, frequentando regolarmente la palestra.

Joe ha raccontato di aver inizialmente pensato che la moglie si fosse semplicemente addormentata, realizzando solo dopo la gravità della situazione quando ha visto il telefono nell’acqua. Ha spiegato che le infradito indossate lo hanno protetto da una scossa più grave e ha aggiunto che un cavo di estensione di tre metri era collegato a una presa in camera da letto, mentre il telefono era a contatto con l’acqua. Ha denunciato la mancanza di avvertenze sui dispositivi elettronici, sottolineando la necessità di informare il pubblico sui rischi associati all’uso di telefoni in carica vicino all’acqua.

La paramedica Fiona Tormey ha confermato che la chiamata d’emergenza è arrivata alle 20:25, con l’ambulanza che è giunta sul posto alle 20:38. L’autopsia eseguita dalla patologa Heidi Okkers ha rivelato ustioni da folgorazione sul petto e sul braccio sinistro, oltre a ustioni profonde sull’indice e sul pollice della mano destra. Non sono state riscontrate sostanze alcoliche o stupefacenti nel corpo di Ann-Marie, né altre condizioni che potessero aver contribuito alla sua morte. La causa del decesso è stata accertata come una folgorazione provocata dal telefono in carica.

Il consulente ingegnere forense, Paul Collins, ha spiegato che è probabile che il telefono sia caduto in acqua e che, nel tentativo di recuperarlo, il dito di Ann-Marie abbia toccato il manico della doccia, trasmettendo la scarica elettrica al suo corpo. Ha sottolineato che una corrente di 2 ampere, tipica dei caricabatterie, è “più che sufficiente” a causare la morte. “Se non avesse tolto la mano dalla vasca, probabilmente sarebbe ancora viva,” ha concluso.



