Ipotesi di spostamento per “Passaggio a Nord Ovest” in seconda serata al posto di “Porta a Porta”, ma la reazione di Bruno Vespa blocca tutto.

La possibilità di vedere Alberto Angela in seconda serata su Rai1 sembra sfumare, dopo la ferma opposizione di Bruno Vespa all’idea di ridurre gli appuntamenti settimanali di “Porta a Porta”.





In vista della definizione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, in casa Rai si era discusso di una possibile modifica nella programmazione. L’idea era quella di rafforzare la visibilità di “Passaggio a Nord Ovest”, uno dei programmi curati da Alberto Angela, spostandolo dalla fascia del sabato pomeriggio alla seconda serata. Tuttavia, questa proposta avrebbe comportato una riduzione degli spazi dedicati a “Porta a Porta”, il talk show condotto da Bruno Vespa.

Secondo quanto riportato da Fanpage, il progetto prevedeva di sacrificare uno dei tre appuntamenti settimanali di “Porta a Porta” – attualmente in onda il martedì, mercoledì e giovedì – per fare spazio al programma di divulgazione culturale. Questa ipotesi avrebbe permesso a “Passaggio a Nord Ovest” di raggiungere un pubblico più ampio e migliorare la propria posizione all’interno del palinsesto Rai, considerato che la collocazione attuale del sabato pomeriggio risulta penalizzante.

La fascia oraria del sabato pomeriggio, infatti, rischia di diventare ancora più problematica nella prossima stagione, con l’arrivo del nuovo programma di Elisa Isoardi, previsto dalle 14 alle 15, e con il consolidato appuntamento con “A Sua Immagine”, in onda dalle 15:45. Questo scenario potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio e l’attenzione per il programma di Alberto Angela, rendendo difficile mantenerne l’attuale visibilità.

Tuttavia, la reazione di Bruno Vespa alla proposta è stata decisamente negativa. Sempre secondo Fanpage, il noto giornalista avrebbe espresso con forza la propria contrarietà alla riduzione degli appuntamenti settimanali di “Porta a Porta”, rivendicando l’importanza del suo programma come punto fermo della seconda serata Rai. La sua opposizione avrebbe quindi bloccato qualsiasi ulteriore discussione sull’argomento.

Le difficoltà nel trovare una nuova collocazione per “Passaggio a Nord Ovest” non si limitano alla resistenza incontrata con “Porta a Porta”. Anche altre fasce orarie della seconda serata risultano già occupate: il lunedì sera, per esempio, è dedicato ai programmi condotti da Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele, mentre il venerdì potrebbe rivelarsi una scelta poco strategica e meno vantaggiosa per un programma culturale.

Alla luce di queste complicazioni, sembra sempre più probabile che “Passaggio a Nord Ovest” rimanga nella sua attuale fascia del sabato pomeriggio, almeno per il momento. Tuttavia, una decisione definitiva sarà presa a breve, dato che la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai al Consiglio di Amministrazione è fissata per il 19 giugno. Successivamente, i dettagli saranno resi noti alla stampa durante un evento previsto per il 27 giugno a Napoli.