Iskra Lawrence sfila alla Miami Swim Week mostrando con orgoglio il suo pancione, affronta critiche sui social e riceve un’ondata di supporto dai fan.

Durante la recente Miami Swim Week, la modella Iskra Lawrence ha catturato l’attenzione del pubblico sfilando con il suo pancione di sei mesi. La 33enne, in attesa del suo secondo figlio, ha calcato la passerella indossando un bikini a fantasia e un costume intero floreale, entrambi appartenenti alla sua collezione realizzata in collaborazione con Cupshe. La modella ha mostrato con orgoglio il suo corpo in gravidanza, irradiando sicurezza e felicità.





Lawrence ha condiviso l’esperienza con i suoi follower sui social media, pubblicando foto e video della sfilata. In un post su Instagram ha scritto: “Devo condividere il video della mia sfilata; mi sono sentita così sicura e orgogliosa mentre camminavo con il pancione della mia bambina.” La sua apparizione è stata accolta con entusiasmo da molti, ma non sono mancate critiche da parte di alcuni utenti del web.

Nonostante il messaggio positivo e il momento di celebrazione, Iskra Lawrence è stata presa di mira da commenti negativi sui social. Alcuni troll hanno insultato la sua figura incinta, definendola “malsana” e paragonandola a una balena. Per rispondere a queste critiche, la modella ha deciso di pubblicare gli screenshot dei commenti offensivi, replicando con ironia: “Grazie per essere così ossessionati da me, rendendo il mio corpo incinta il vostro principale punto di interesse.”

In un altro post, Lawrence ha espresso la sua delusione per il fatto che, nonostante ci si trovi nel 2024, ci siano ancora persone che scelgono di attaccare una donna incinta. Ha dichiarato: “Sono ancora scioccata che, con tutto ciò che accade nel mondo, insultare una donna incinta sembri un uso produttivo del tempo.

La risposta della modella ha trovato grande sostegno da parte dei suoi fan e di altre personalità del mondo della moda. Tra queste, la modella Elsa Hosk ha commentato: “Dovresti sfilare in più passerelle. Questi commenti orribili sono ciò che è veramente anormale e brutto.” Il supporto ricevuto ha dimostrato quanto la sua presenza sulla passerella sia stata apprezzata da molti, nonostante le critiche di una minoranza.

Attualmente, Iskra Lawrence è in attesa della sua seconda figlia, avuta con il compagno Philip Payne, con cui ha già un figlio di quattro anni, Alpha. Con la sua apparizione alla Miami Swim Week, Lawrence ha voluto lanciare un messaggio di accettazione e celebrazione del corpo durante la gravidanza, dimostrando che la bellezza non ha limiti imposti da stereotipi o convenzioni

La sua sfilata non è stata solo un momento di moda, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di accettare e valorizzare il proprio corpo in ogni fase della vita. Nonostante le critiche ricevute, Lawrence ha mantenuto la sua incrollabile fiducia, diventando un esempio per molte donne che affrontano situazioni simili.

L’episodio ha riacceso il dibattito sull’uso dei social media e sull’impatto dei commenti negativi, soprattutto quando colpiscono persone che cercano di diffondere messaggi positivi. La forza e la determinazione di Lawrence nel rispondere alle critiche dimostrano quanto sia importante non lasciarsi abbattere dagli attacchi online e continuare a celebrare la diversità e l’unicità.

Con la sua presenza alla Miami Swim Week, Iskra Lawrence ha dimostrato ancora una volta di essere una figura ispiratrice nel mondo della moda, non solo per il suo talento, ma anche per il suo impegno nel promuovere l’accettazione del corpo e la fiducia in sé stessi.