Isola 2025, cena tra Cruciani e Cristina Plevani: “Niente storia, solo due st*onzi”

Nel corso della puntata del reality show “Isola dei Famosi” andata in onda il 18 giugno, un curioso episodio è venuto alla luce durante le nomination. Giuseppe Cruciani, ospite in studio, ha rivelato un dettaglio inaspettato riguardante la naufraga Cristina Plevani, ex concorrente del Grande Fratello. I due, infatti, hanno condiviso una cena insieme diversi anni fa, come svelato in un vivace scambio di battute con la conduttrice Veronica Gentili.





La discussione ha preso il via quando si è parlato del perché Cristina Plevani fosse finita in nomination durante l’ottava puntata. Cruciani, noto per il suo stile diretto, ha spiegato che il carattere della naufraga potrebbe essere la ragione principale: “Ha un carattere arcigno, può non piacere, ma non è una cosa negativa. Un carattere arcigno è un carattere tosto”. La sua opinione ha acceso il dibattito, con Mario Adinolfi, altro ospite in studio, che ha sottolineato come la nomination sia arrivata solo all’ottava puntata, suggerendo che fino a quel momento fosse riuscita a evitare il rischio eliminazione.

A questo punto, la conduttrice Veronica Gentili ha scherzato con Cruciani, chiedendogli chi avrebbe pagato se lui e Cristina Plevani fossero andati a cena insieme. La risposta del giornalista ha sorpreso tutti: “Siamo già stati a cena”. Questa rivelazione ha suscitato stupore sia tra i presenti in studio che tra i naufraghi in Honduras, con Cristina Plevani che ha reagito ridendo di gusto.

Proseguendo con il racconto, Cruciani ha ammesso di non ricordare chi avesse pagato quella cena, aggiungendo che si trattava di un episodio accaduto molto tempo prima. La stessa Plevani, con tono ironico, ha intervenuto per chiarire: “È un signore, ha pagato lui. Ho mangiato anche una buona bistecca”.

La conversazione si è poi spostata su un tono più leggero quando la conduttrice ha chiesto alla naufraga se si fosse innamorata del giornalista. La risposta di Cristina Plevani è stata altrettanto schietta e divertita: “No, io e Cruciani no. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”. Alla domanda se ci fossero delle similitudini tra loro, la naufraga ha risposto con autoironia: “Sotto certi aspetti sì, siamo due stronzi. Ma in senso simpatico”.

L’intero scambio ha regalato momenti di leggerezza e risate, distogliendo per qualche minuto l’attenzione dalle dinamiche più tese del reality. Tuttavia, la rivelazione della cena tra Cristina Plevani e Giuseppe Cruciani ha aggiunto un elemento curioso sulla vita privata dei due protagonisti, portando alla luce un episodio che finora era rimasto sconosciuto.

Questo momento di intrattenimento si inserisce in un contesto più ampio di tensioni e dinamiche complesse tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. La nomination di Cristina Plevani, infatti, rappresenta un punto di svolta nel suo percorso all’interno del programma, segnando una fase cruciale per la sua permanenza nel gioco.

La puntata del 18 giugno si è quindi distinta non solo per le consuete strategie di gioco e le nomination, ma anche per questo aneddoto che ha saputo alleggerire l’atmosfera e far sorridere pubblico e partecipanti. Resta da vedere come proseguirà il percorso di Cristina Plevani nel reality e se ci saranno ulteriori rivelazioni o colpi di scena nelle prossime puntate.