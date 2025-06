Isola, il commento tagliente di Mirko Frezza a Dino Giarrusso che Veronica Gentili non ha colto: Non ti ha mica dato un calcio nel sedere

Durante la puntata del 25 giugno dell’Isola dei Famosi 2025, si è verificato un acceso confronto tra Mirko Frezza e Dino Giarrusso, che ha suscitato grande attenzione tra i telespettatori. La discussione, caratterizzata da momenti di tensione, ha visto emergere una frase pronunciata da Frezza che è passata inosservata alla conduttrice Veronica Gentili.





Lo scontro è avvenuto mentre Dino Giarrusso discuteva con Omar Fantini, quando Mirko Frezza, intervenendo dallo studio, ha attaccato Giarrusso definendolo “bugiardo”. Nel suo intervento, Frezza ha fatto riferimento a un episodio avvenuto durante una prova, accusandolo di aver strattonato Cristina Plevani. “È un bugiardo. È uscito al naturale. È uno che attacca la donna alle spalle”, ha dichiarato Frezza, aggiungendo: “Io dico str** alla donna e lui la difende, poi la mena”.

Non contento, Frezza ha poi spostato l’attenzione sulla vita privata di Giarrusso, lanciando un commento sul matrimonio di quest’ultimo con Sara Garreffa. “Ma il matrimonio con la moglie è combinato? Uno così non può avere una donna così bella”, ha detto Frezza, provocando una reazione immediata. La conduttrice Simona Ventura, presente in studio, non ha trattenuto una risata, alla quale Giarrusso ha risposto: “La tua risata non mi sembra corretta. Io amo mia moglie. È la donna più bella del mondo per me. Ci amiamo. Poi non credo sia bello dire in diretta televisiva che il matrimonio è combinato”.

La conduttrice Veronica Gentili ha cercato di stemperare la situazione spiegando che il commento di Frezza era da intendersi come un’osservazione per sottolineare la bellezza della moglie di Giarrusso. Tuttavia, la tensione tra i due protagonisti è rimasta alta.

Durante il prosieguo della puntata, Frezza ha continuato a criticare Giarrusso, dicendo: “Sono due mesi che parli addosso a tutti. La fai finita?”. Giarrusso ha tentato di replicare, affermando: “Veronica mi conosce da quindici anni”, riferendosi alla conduttrice. A quel punto, Frezza ha risposto con una frase che è passata inosservata a Gentili: “Ancora non ti ha dato un calcio in c**o”. La frase è stata pronunciata mentre Giarrusso, in collegamento, stava proseguendo il suo intervento.

L’episodio ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social media, dividendo gli spettatori tra chi ha trovato eccessive le parole di Frezza e chi invece le ha viste come parte dello spettacolo televisivo. Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o chiarimenti nelle prossime puntate del reality.

L’Isola dei Famosi 2025 continua a essere al centro dell’attenzione per le dinamiche tra i concorrenti e le discussioni che emergono durante le dirette. La puntata del 25 giugno è stata un esempio di come il programma riesca a unire momenti di intrattenimento a situazioni di confronto acceso, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.