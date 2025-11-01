Iva Zanicchi vittima di un incidente a Belve: “È caduta in studio durante la registrazione”, ecco come sta ora





Un piccolo episodio di panico ha coinvolto Iva Zanicchi durante le riprese della prossima puntata di Belve, il programma in onda su Rai 2. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la cantante e conduttrice è scivolata in studio poco prima di iniziare l’intervista con Francesca Fagnani. Le prime ricostruzioni indicano che Zanicchi non ha notato un gradino mentre si avvicinava al set, causando la caduta.





L’incidente ha creato un momento di apprensione tra la troupe e gli altri presenti, ma per fortuna le condizioni di Iva Zanicchi non destano preoccupazione. Subito dopo la caduta, la cantante, che a gennaio compirà 85 anni, ha rassicurato tutti, affermando di stare bene. Dalle informazioni emerse, Zanicchi si è rialzata rapidamente e ha espresso la volontà di continuare con la registrazione.

Questo episodio si verifica a breve distanza da un altro incidente simile, avvenuto durante un concerto a Noci, in provincia di Bari. In quell’occasione, la cantante era scivolata mentre si avvicinava ai fan per salutarli, senza subire conseguenze gravi. Durante quel momento, era stato necessario l’intervento dei carabinieri per aiutarla a rialzarsi. Non è la prima volta che Iva Zanicchi si trova coinvolta in una caduta; nel corso degli anni, ha dimostrato di affrontare con leggerezza anche gli imprevisti. Un episodio simile si era già verificato durante un’esibizione a Il cantante mascherato, dove anche in quel caso non ci sono state conseguenze serie, ma solo un po’ di paura.

Nel frattempo, il programma Belve ha debuttato con successo la scorsa settimana, ospitando interviste con personaggi noti come Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. Con l’inizio di questa nuova stagione, il format di Francesca Fagnani presenta alcune novità interessanti. Tra le più attese, c’è il ritorno di Maria De Filippi in studio, che nell’ultimo appuntamento aveva intervistato la stessa conduttrice.

La registrazione della puntata in cui si è verificato l’incidente di Iva Zanicchi è stata quindi un momento di tensione, ma anche di grande professionalità. Nonostante l’imprevisto, la cantante ha dimostrato un atteggiamento positivo, pronto a proseguire con il lavoro. Questo episodio ha messo in evidenza non solo la resilienza dell’artista, ma anche l’importanza della sicurezza sul set, un aspetto che non deve essere trascurato in contesti di registrazione dal vivo.

L’incidente di Zanicchi è un promemoria della necessità di prestare attenzione durante le riprese, poiché anche i professionisti più esperti possono trovarsi in situazioni impreviste. La cantante, con la sua lunga carriera e il suo spirito indomito, continua a essere un esempio di come affrontare le difficoltà con grazia e determinazione. La sua capacità di rialzarsi e continuare a lavorare è un segnale di forza e dedizione, qualità che i suoi fan hanno sempre apprezzato.



