Jannik Sinner confessa: “Sono innamorato ma non voglio parlarne”. Ecco chi è la sua fidanzata





L’esordio di Jannik Sinner agli US Open si avvicina a grandi passi, e c’è un bel po’ di curiosità nell’aria. Parliamoci chiaro: dopo i problemi fisici di Cincinnati, in tanti si chiedono come stia davvero il numero uno del mondo. Ma le ultime notizie sono rincuoranti, eh.





Il recupero pare andato liscio come l’olio, e per la partita d’esordio lunedì 25 agosto contro Kopriva—che poi, nome che non mette i brividi—non sembrano esserci intoppi all’orizzonte. Jannik, dal canto suo, si sta preparando anche di testa, sempre zen nelle interviste, sorridente e risoluto, ma pure con qualche paletto bello chiaro: “Sì, sono innamorato, ma la vita privata resta fuori dai microfoni”. Tradotto: fatevi gli affari vostri.

Sinner pronto al debutto contro Kopriva agli US Open

In campo sembra nato per vincere, fuori invece è uno che preferisce tenersi stretto il suo mondo: insomma, Sinner ha ormai riscritto il manuale del perfetto numero uno. Tennis da urlo, ma pure un’umiltà che spiazza chiunque. E i giornalisti di tutto il globo lo guardano tipo con gli occhi a cuoricino.

Prendiamo l’ultima intervista prima del match contro Kopriva: “Mi studio tantissimo i miei avversari, soprattutto la sera prima. Per me la parte visiva conta un sacco. Poi, una volta in campo, decido io come giocare. Alla fine, le soluzioni deve trovarle chi è lì, sulla terra rossa, con la racchetta in mano”. E ci sta, no? Alla fine sei tu che devi sudare.

Le passioni di Sinner: “Amo i Lego e la musica. Sulla vita privata nulla da dire…”

La sua routine agonistica ormai è roba consolidata, la ricetta che l’ha portato fino in cima e che continua a funzionare. Eppure, appena si tocca qualcosa che va oltre il tennis, Sinner rimane quello di sempre, coi piedi per terra: “Non mi piace dire di essere il numero uno, non è proprio roba mia”, confessa ai giornalisti. “Mi vedo solo come un giocatore forte, ma c’è sempre da migliorare, altrimenti la concorrenza ti mangia.

Sono arrivato qui col lavoro, accettando i miei difetti e limiti, lavorandoci dentro e fuori dal campo”. E nel tempo libero? Qui viene fuori il Sinner nerd: “Ultimamente mi sto divertendo con i Lego, mi rilassa un sacco. Ogni sera monto qualcosa di nuovo. E poi la musica, non ho un genere preciso ma mi aiuta a staccare la testa”. Ma appena si parla di cuori e sentimenti: muro di gomma. “Innamorato? Sì, ma sulla vita privata non dico nulla”.

Sulla vita sentimentale di Jannik, davvero, si sa meno che su Area 51. Simpatico, disponibile, ma quando si tratta di amore… niente, non passa una virgola. L’ultima voce lo dà insieme a Laila Hasanovic, classe 2000 da Copenhagen, paparazzata pure alla finale del Roland Garros. Già nota per una storia passata con Mick Schumacher, Laila sarebbe la nuova fiamma del ragazzo d’oro del tennis italiano. Ma se esista davvero qualcosa tra i due, boh, solo il futuro lo dirà. Di certo, Sinner non lo confesserà mai in conferenza stampa.



