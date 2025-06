Jannik Sinner, delusione dopo la sconfitta al Roland Garros contro Alcaraz: il tennista italiano riflette sul match e sulle occasioni mancate

Jannik Sinner ha espresso il suo rammarico al termine della finale del Roland Garros, persa contro Carlos Alcaraz. Nonostante una prestazione di alto livello, la mancata concretizzazione di tre match point ha lasciato l’amaro in bocca al giovane tennista italiano, che ha condiviso le sue emozioni nella conferenza stampa post-partita.





Il Roland Garros 2023 si è concluso con una finale intensa e combattuta tra Jannik Sinner e il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. Il match, che ha visto il tennista spagnolo trionfare, ha lasciato un segno profondo su Sinner, visibilmente amareggiato per non essere riuscito a sfruttare alcune occasioni chiave. Durante la conferenza stampa successiva all’incontro, il giovane altoatesino ha parlato apertamente delle sue sensazioni, mostrando grande trasparenza e autocritica.

Nonostante la delusione per la sconfitta, Sinner ha riconosciuto il valore del suo percorso nel torneo parigino. “Naturalmente sono felice di essere riuscito a esprimere questo livello di gioco. Sono comunque soddisfatto del mio torneo. Ma, ovviamente, fa male. In questo momento non c’è molto da dire”, ha dichiarato il tennista italiano, aggiungendo: “Però, ancora una volta, sono contento del lavoro che stiamo facendo per migliorare ogni giorno. Cerco di mettermi in queste situazioni. È stata una partita di altissimo livello, questo è certo”.

La finale è stata caratterizzata da momenti di grande intensità, con Sinner che ha dimostrato una notevole solidità mentale e tecnica per gran parte dell’incontro. Tuttavia, i tre match point non concretizzati e il turno di servizio per chiudere il quarto set hanno rappresentato un punto di svolta decisivo. Il tennista italiano ha spiegato come ha cercato di gestire la pressione durante quei momenti cruciali: “Cosa stavo pensando… beh, direi che è abbastanza ovvio, no? Ma mentre stai ancora giocando, non pensi alle occasioni che hai avuto. Ho cercato di cancellare tutto. Ogni set, negli Slam, si parte da zero”.

Nonostante gli sforzi per mantenere la concentrazione durante il match, la delusione è emersa in modo inevitabile al termine della partita. “Ero ovviamente deluso per il quarto set: i match point, il turno di servizio per chiudere… Ma sono rimasto lì mentalmente. Non gli ho regalato alcun punto”, ha sottolineato Sinner, mostrando una grande capacità di analisi e autocritica.

Dopo la conclusione dell’incontro, il tennista italiano ha ammesso che è difficile non ripensare alle opportunità mancate: “Quando è finita, è finita. È una sensazione diversa. Ti passano tante cose per la testa, ma non puoi più fare nulla una volta che il match è concluso. Invece, quando inizi un quinto set, hai ancora la possibilità di cambiare qualcosa”.

Il pubblico del Roland Garros, notoriamente appassionato e caloroso, non è stato particolarmente favorevole nei confronti di Sinner durante la finale, preferendo sostenere il giovane talento spagnolo. Nonostante ciò, il tennista italiano ha mostrato grande classe nel ringraziare comunque i tifosi presenti sugli spalti.

La prestazione di Sinner al torneo francese rappresenta comunque un passo importante nel suo percorso di crescita. La capacità di competere ad altissimi livelli contro il numero uno del mondo dimostra il potenziale del giovane italiano, che continua a lavorare per migliorarsi e raggiungere nuovi traguardi.