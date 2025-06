Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale del Roland Garros 2025. La partita potrebbe essere trasmessa in chiaro sul canale NOVE domenica alle 15

La finale del Roland Garros 2025 vedrà protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e due del ranking mondiale. I due giovani campioni hanno raggiunto l’ultimo atto del torneo parigino eliminando in semifinale Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. La sfida, che si terrà domenica pomeriggio alle ore 15, rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione tennistica, nonché una rivincita della recente finale degli Internazionali di Roma, vinta dallo spagnolo.





L’attenzione si concentra non solo sull’aspetto sportivo, ma anche sulla possibilità che il match venga trasmesso in chiaro per il pubblico italiano. Sebbene Discovery detenga i diritti esclusivi del torneo, la trasmissione gratuita su un canale del digitale terrestre è considerata molto probabile, come già avvenuto in passato per altri eventi simili. In particolare, il precedente dell’Australian Open 2025, in cui Sinner ha trionfato contro Alexander Zverev, fa ben sperare: anche in quell’occasione Discovery aveva deciso di rendere l’incontro visibile gratuitamente sul canale NOVE.

La trasmissione in chiaro della finale del Roland Garros dipenderà dal nullaosta degli operatori che, attraverso i loro pacchetti a pagamento, offrono i contenuti di Discovery. Questi includono piattaforme come Sky, DAZN, Timvision, Amazon Prime Video (tramite Discovery+) e Now TV. Se verrà concesso il via libera, gli appassionati potranno seguire la partita gratuitamente sul canale NOVE, come già accaduto per l’Australian Open. Al momento, l’ipotesi appare molto concreta, anche se non vi sono conferme ufficiali.

La normativa attuale non impone l’obbligo di trasmettere in chiaro eventi come la finale del Roland Garros, nemmeno quando coinvolgono atleti italiani. La lista degli eventi sportivi di particolare rilevanza sociale, stilata dall’AGCOM, include solo le finali e le semifinali della Coppa Davis con la partecipazione della squadra italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis, se vi sono atleti italiani in gara. La finale del Roland Garros, pur essendo un appuntamento di grande interesse, non rientra in questa categoria, lasciando ai detentori dei diritti la libertà di decidere se trasmettere o meno l’evento gratuitamente.

La decisione di Discovery di rendere visibili in chiaro alcune partite di grande richiamo, come la finale tra Sinner e Alcaraz, rappresenta un’opportunità per ampliare il pubblico e promuovere il tennis in Italia. La sfida tra i due campioni è particolarmente significativa per Jannik Sinner, che a soli 23 anni ha già conquistato un titolo del Grande Slam e punta ora a mettere in cassaforte mezzo Grande Slam, dopo il successo all’Australian Open. Di fronte avrà un avversario temibile come Carlos Alcaraz, che ha già dimostrato il suo valore trionfando a Roma.

L’eventuale trasmissione gratuita della finale permetterebbe a milioni di appassionati di seguire uno degli incontri più importanti della stagione senza dover sottoscrivere un abbonamento. Un’occasione che potrebbe rivelarsi cruciale per diffondere ulteriormente la passione per il tennis in un Paese che, grazie a talenti come Sinner, sta vivendo una nuova era di successi.