Jannik Sinner fa la storia: primo successo a Parigi e di nuovo numero 1 al mondo





Il tennista italiano Jannik Sinner ha realizzato un’impresa memorabile nella sua prima finale a Parigi, conquistando il titolo del Masters 1000 e tornando così a essere numero 1 del mondo, superando Carlos Alcaraz. Dopo 55 giorni di attesa, Sinner ha battuto Felix Auger-Aliassime con un punteggio di 6-4, 7-6, in una partita che ha riservato qualche difficoltà, specialmente nel finale del secondo set, dove un problema fisico ha costretto l’italiano a lottare fino al tiebreak.





La finale ha visto Sinner iniziare con grande sicurezza, mantenendo il controllo del gioco nel primo set. Nonostante la determinazione di Auger-Aliassime, che ha mostrato una notevole tenacia, Sinner ha dimostrato di essere in ottima forma, commettendo solo pochi errori. Con un impressionante 93% di punti vinti con la prima di servizio e solo tre punti persi al servizio, Sinner ha aperto il match con un break nel primo game, imponendo il suo ritmo.

Nel secondo set, però, le cose si sono complicate. Auger-Aliassime ha alzato il livello del suo gioco, e Sinner ha iniziato a commettere errori, trovandosi per la prima volta in svantaggio. La tensione è aumentata quando Auger-Aliassime si è portato avanti sul 6-5, mettendo Sinner sotto pressione e costringendolo a giocare un tiebreak per assicurarsi la vittoria. In questo frangente critico, Sinner ha dimostrato la sua maturità e determinazione, affrontando il momento con lucidità e chiudendo il set decisivo a suo favore.

JANNIK SINNER IS BACK TO #1 IN THE WORLD AFTER WINNING THE PARIS MASTERS 🥹🥹🥹



Con questa vittoria, Sinner non solo ha aggiunto un quinto trofeo alla sua collezione stagionale, ma ha anche realizzato un sogno di lunga data: tornare a essere il numero 1 del mondo. Questo traguardo è stato accolto con entusiasmo dai suoi tifosi, che hanno celebrato un altro momento storico nella carriera del giovane tennista. Tuttavia, la sua posizione di leader nella classifica ATP sarà temporanea, poiché Sinner sarà numero 1 solo per una settimana. Per mantenere il titolo, dovrà confermarsi campione a Torino, mentre Alcaraz non dovrà vincere più di due partite nel torneo.

La sfida si fa interessante, poiché i punti conquistati a Torino non verranno più conteggiati a partire da lunedì prossimo. Questo costringerà Sinner a dare il massimo davanti al suo pubblico, rendendo ogni partita cruciale per la sua permanenza in vetta alla classifica. Il fattore casa potrebbe rivelarsi decisivo, e l’italiano è pronto a sfruttare al meglio il supporto dei suoi sostenitori.

Il percorso di Sinner nel torneo di Parigi è stato segnato da prestazioni solide e da un gioco che ha messo in mostra le sue abilità tecniche e la sua capacità di gestire la pressione. La finale ha rappresentato un banco di prova importante, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il tennista altoatesino è in grado di mantenere la calma e di esprimere il suo potenziale anche nei momenti più critici.

Con il titolo di Parigi nelle mani, Sinner si prepara ad affrontare nuove sfide con rinnovata fiducia. La sua crescita come atleta è evidente, e la vittoria nel Masters 1000 rappresenta un passo importante nella sua carriera, non solo per i trofei conquistati, ma anche per l’esperienza accumulata sul campo. I suoi tifosi possono aspettarsi un finale di stagione emozionante, con la speranza che Sinner possa continuare a brillare e a regalare altre gioie.



