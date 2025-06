Jannik Sinner ha conquistato la finale del Roland Garros battendo Novak Djokovic, esprimendo la sua determinazione a non farsi sopraffare dalla pressione

Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Roland Garros dopo una semifinale emozionante contro il campione in carica Novak Djokovic, che ha visto l’azzurro prevalere con un punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. Questo incontro rappresentava un momento cruciale per Sinner, che ha affrontato una delle sfide più impegnative della sua carriera sportiva. La tensione era palpabile, come ha rivelato lo stesso giocatore, che ha cercato di mantenere la calma prima di scendere in campo.





Preparandosi per il match, Sinner ha dichiarato: “Ha raggiunto tanti di quei risultati, è il migliore nella storia del nostro sport e affrontarlo qui è fantastico. Cerchi di non pensarci prima di scendere in campo, senti la tensione sai quello che stai per affrontare ma ho cercato di prepararmi nel migliore modo possibile.” La consapevolezza del valore dell’avversario ha reso il suo successo ancora più significativo.

Il primo set ha visto Sinner iniziare con un approccio cauto, mostrando segni di nervosismo all’inizio. Tuttavia, la sua abilità nel rispondere ai colpi di Djokovic è emersa rapidamente, culminando in un break che ha dimostrato la sua determinazione. Nonostante un servizio che non ha superato il 50% di efficacia, Djokovic è riuscito a chiudere il primo set a suo favore, portando la partita su binari favorevoli per lui.

Il secondo set ha rappresentato una vera e propria battaglia, con Djokovic che ha messo in mostra la sua esperienza e capacità di resistere alla pressione. Sinner ha mostrato una crescita nel suo gioco, riuscendo a breakkare per primo, ma ha subito un controbreak che ha mantenuto alta la tensione. La svolta è arrivata quando Sinner, sotto pressione, ha ritrovato la lucidità, riuscendo a riprendere il servizio di Djokovic e portandosi in vantaggio. Con due ace decisivi, Sinner ha chiuso il set, riportando l’equilibrio nella partita.

Il terzo set ha continuato a seguire un copione simile, con Djokovic che ha dimostrato di non essere da meno nonostante l’età e la pressione. La partita ha visto momenti di grande intensità, con Sinner che ha dovuto fare affidamento sul suo servizio nei momenti critici. L’epilogo del set è arrivato al tie-break, dove Sinner ha dovuto affrontare la pressione del numero uno al mondo. Con determinazione e abilità, è riuscito a chiudere il match, conquistando così un posto in finale.

Dopo la vittoria, Sinner ha rivolto la sua attenzione alla prossima sfida contro Carlos Alcaraz, esprimendo il desiderio di godersi il momento. “Voglio godermi questi momenti rari, speciali e ovviamente cerchiamo di apprezzarli. Domani ho un giorno libero, anche se prepareremo la finale. Grazie per avermi trattato così bene. Domenica sarà molto complicato, ultimamente i testa a testa con Carlos non stanno andando bene, vediamo cosa riesco a fare intanto sono felice di esserci arrivato,” ha commentato Sinner, evidenziando la sua consapevolezza delle sfide future.

La finale del Roland Garros rappresenta per Sinner un’opportunità storica e un passo importante nella sua carriera. La sua prestazione contro Djokovic ha dimostrato non solo la sua abilità tecnica, ma anche la sua capacità di gestire la pressione in situazioni critiche. La sfida con Alcaraz promette di essere un incontro avvincente, con entrambi i giocatori in cerca di affermarsi come i nuovi protagonisti del tennis mondiale.