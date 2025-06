Jannik Sinner ha mostrato grande sportività dopo la finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, ringraziando il pubblico e riconoscendo il valore del suo avversario

Dopo una finale epica durata quasi cinque ore e mezza, Jannik Sinner ha lasciato il segno non solo per la sua prestazione in campo, ma anche per l’eleganza con cui ha affrontato la sconfitta. Il tennista altoatesino ha lottato fino all’ultimo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma non è riuscito a portare a casa la vittoria. Nonostante il risultato, Sinner ha dimostrato una maturità straordinaria, accettando il verdetto con classe e rispetto.





Durante la cerimonia di premiazione, il giovane italiano si è mostrato visibilmente provato. La delusione per aver perso un match così combattuto era evidente, ma Sinner ha trovato comunque la forza di esprimere gratitudine e sportività. “È più facile giocare che parlare in questo momento…” ha ammesso, lasciando trasparire l’emozione del momento. Ha poi rivolto parole di elogio al suo avversario: “Congratulazioni Carlos, un’altra prestazione eccezionale e un’altra battaglia stupenda, complimenti a te e al tuo team. Sono felicissimo per voi, ve lo meritate.”

La partita è stata una vera maratona, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e momenti di altissima intensità. Sinner è riuscito a conquistare 193 punti contro i 192 di Alcaraz, ma ciò non è bastato per superare il giovane spagnolo. Il momento cruciale del match è arrivato nel quarto set, quando Sinner, avanti 2-1 nei set e in vantaggio 5-3 con tre palle break a disposizione, non è riuscito a chiudere la partita. “Non dormirò molto bene questa notte… ma va bene così”, ha confessato con amarezza.

L’inerzia del match si è spostata a favore di Alcaraz proprio in quel frangente, portandolo a ribaltare la situazione e a vincere al super tie-break. Nonostante la sconfitta, Sinner ha saputo riconoscere il valore dell’avversario e ha mantenuto un atteggiamento positivo. La sua sportività si è riflessa anche nei ringraziamenti rivolti al pubblico del Roland Garros, che per gran parte della partita aveva sostenuto lo spagnolo: “Vi ringrazio, siete stati davvero eccezionali.”

Il tennista italiano ha poi dedicato un pensiero speciale al suo team e alle persone che lo hanno supportato durante queste intense settimane di torneo. “Grazie al mio team, mi avete messo nella condizione di giocare una partita del genere – ha dichiarato – Abbiamo dato il massimo e pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui. È molto difficile però ora da digerire, ma va bene lo stesso.” Ha inoltre elogiato l’organizzazione del torneo e chi lavora dietro le quinte: “Grazie ai raccattapalle, fate un lavoro straordinario, grazie ai giudici di sedia, ai giudici di linea. Il Roland Garros è torneo fantastico, anche se al momento è molto, molto difficile per me.”

La finale del Roland Garros 2023 sarà ricordata come una delle più emozionanti degli ultimi anni. Per Sinner, si è trattato di un’occasione mancata ma anche di una tappa importante nella sua crescita come atleta. Il giovane italiano ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli contro i migliori giocatori del mondo e di avere la mentalità giusta per affrontare le sfide future.

Dall’altra parte, Carlos Alcaraz ha confermato il suo straordinario talento, consolidando il suo status di numero uno al mondo. La rivalità tra questi due giovani campioni promette di regalare ancora molte emozioni agli appassionati di tennis nei prossimi anni.