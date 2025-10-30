Jannik Sinner, sondaggio choc: gli attacchi degli haters fanno effetto. Il campione ha il diritto di vivere dove vuole, e le vincite sono tassate nei Paesi dei tornei





In campo, Jannik Sinner si è affermato come un vero dominatore del tennis. Ogni torneo a cui partecipa diventa una vetrina per il suo straordinario talento, caratterizzato da colpi precisi, rapidità nei movimenti e una concentrazione che lo distingue dai suoi avversari. Gli appassionati di tennis seguono con attenzione il suo percorso, annotando ogni match, ogni punto decisivo e ogni vittoria che arricchisce il suo già impressionante palmarès. Tuttavia, la situazione si complica al di fuori del campo, dove emergono questioni legate a politica, economia e percezione pubblica.





La sua assenza dalla Coppa Davis ha innescato un dibattito che va oltre il semplice ambito sportivo. Non si tratta solo di una scelta personale o di un calendario agonistico; si discute di residenza, di tasse e di attaccamento alla maglia azzurra. Le opinioni degli italiani sono spesso polarizzate quando si toccano temi che riguardano l’orgoglio nazionale, trasformando Sinner da idolo sportivo a simbolo di questioni economiche e fiscali più ampie.

Il fulcro della polemica è la residenza del tennista. Dal 2020, Sinner risiede nel Principato di Monaco, una scelta che ha sollevato interrogativi riguardo al pagamento delle tasse in Italia. Sebbene l’atleta stesso sottolinei che la decisione è stata presa per motivi professionali, non si può trascurare il vantaggio fiscale che comporta. Questo tema è stato oggetto di discussione anche nel talk show Real Politik, condotto da Tommaso Labate su Rete 4, dove la sondaggista Alessandra Ghisleri ha presentato dati e opinioni raccolti tra gli italiani.

Durante la trasmissione è stato proposto un sondaggio che chiedeva: “È giusto che Sinner non paghi le tasse in Italia?”. Le risposte hanno rivelato un Paese spaccato: il 44,6% degli intervistati considera la sua scelta errata, mentre il 43,9% la ritiene legittima e conforme alla legge. Questa polarizzazione non rappresenta solo una questione economica, ma riflette anche la percezione dell’attaccamento al Belpaese e al valore della maglia azzurra.

La situazione di Sinner non è unica; molti sportivi italiani di alto livello scelgono di stabilirsi all’estero per motivi fiscali o logistici. Tuttavia, nel caso del giovane tennista, la sua notorietà e i successi sportivi trasformano ogni decisione in un dibattito pubblico. Le opinioni degli italiani, le interviste televisive e i post sui social network contribuiscono a creare un clima in cui sport e politica si intrecciano.

Da un lato, molti sostengono che la scelta di vivere a Montecarlo sia del tutto legale e giustificata da esigenze professionali, come la vicinanza a tornei internazionali e strutture di allenamento all’avanguardia. Dall’altro, ci sono coloro che vedono questa situazione come un simbolo di disconnessione dai valori fiscali e civici italiani, interpretando la residenza all’estero come una forma di disimpegno nei confronti del Paese d’origine.

Nonostante le polemiche, la carriera di Sinner continua a progredire senza sosta. I suoi tifosi apprezzano la sua determinazione, la capacità di concentrazione e il talento naturale che lo collocano tra i migliori tennisti italiani di sempre. Tuttavia, il dibattito su residenza, tasse e attaccamento alla maglia azzurra rimane aperto e sembra destinato a continuare a lungo.



