Jannik Sinner torna a vincere ad Halle con un gesto enigmatico rivolto al fisioterapista Ulises Badio

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner ha superato il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7‑5, 6‑3 nel primo turno del torneo ATP 500 di Halle, confermando la sua posizione di campione in carica . In una partita solida ma non spettacolare, l’azzurro ha salvato i break point e chiuso in 92 minuti dominando il servizio (84% di prime) .





Al termine del match, dopo i saluti al pubblico, Sinner si è girato verso il suo fisioterapista Ulises Badio e ha mimato un curioso gesto: strofinare le dita tra loro, come a indicare “sale”, “soldi” o forse una complicità privata, gesto che è stato ricambiato con un sorriso, simbolo evidente della forte intesa tra giocatore e staff .

Sinner ha poi commentato: “I primi incontri non sono mai facili sull’erba”, riconoscendo la solidità del suo avversario dal fondo campo, ma ha sottolineato l’importanza di questo match di adattamento al prato in vista di Wimbledon .

Secondo Reuters, Sinner intende lasciarsi alle spalle la delusione della sconfitta in finale al Roland Garros contro Alcaraz, trovando in Halle la giusta ricarica: “Pensavo a quei match‑point sprecati spesso. Ma ogni partita è un nuovo inizio e mentalmente devo reagire al meglio” .

Ora Sinner attende il prossimo avversario, Aleksandr Bublik, ex campione del torneo 2023: i due hanno già sfidato quattro volte, con Sinner in vantaggio per 4‑1, ma il kazako resta pericoloso, specie sul veloce prato tedesco .

Contesto e scenario

Motivazioni : questa partita era il primo banco di prova sull’erba dopo la finale persa a Parigi e Sinner ha confermato di sapersi esprimere anche su questa superficie .

Performance chiave : 10 ace e due break nel secondo set hanno garantito la vittoria senza sforzi eccessivi .

Strategia mentale: Sinner ha detto di sentirsi “mentalmente pronto” e di apprezzare un giorno di riposo prima del prossimo incontro .

Nel secondo turno, il confronto con Bublik sarà una sfida intrigante all’OWL Arena. Sinner ha dichiarato: “È un grande talento, ama l’erba e può fare quello che vuole”, e ha sottolineato l’importanza di restare “calmo mentalmente” . Data la differenza di gioco tra il servizio potente di Bublik e la solidità di Sinner, sarà una partita da non perdere.