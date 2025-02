Jasmine Carrisi rivela il motivo per cui non entrerà nella Casa del Grande Fratello

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha spiegato perché non prenderà parte al Grande Fratello, nonostante il grande interesse da parte dei fan.





Nell’ultima puntata del Grande Fratello, la partecipazione di Jasmine Carrisi come ospite ha suscitato molto scalpore. La cantante, che è stata invitata per sorprendere la zia Amanda Lecciso, ha catturato l’attenzione del pubblico non solo con l’emozionante incontro, ma anche con le sue dichiarazioni piccanti su alcuni concorrenti. In pochi istanti, i social si sono scatenati, con molti utenti che speravano di vederla entrare nella casa di Alfonso Signorini.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo dei fan, Jasmine ha recentemente rivelato che non entrerà nella Casa del Grande Fratello. Tra i motivi, ha ammesso di avere dei dubbi personali. Primo fra tutti: le sue extension. Jasmine ha spiegato che è in una fase di crisi riguardo ai suoi capelli e ciglia, cosa che la preoccupa in vista di un eventuale ingresso nella casa. Ma non è tutto.

Il suo timore maggiore riguarda la sua reputazione. La giovane artista ha confessato di temere di dire qualcosa di sbagliato o volgare, con il rischio di venire “cancellata” per un’uscita infelice. Ma non è solo questo: Jasmine ha ammesso di avere una vera dipendenza dal telefono, un problema che, secondo lei, potrebbe ostacolarla nella vita quotidiana della casa. Non sarebbe infatti sicura di poter gestire la situazione senza avere sempre in mano il telefono.

Infine, Jasmine ha scherzato dicendo che, se mai dovesse entrare, si sentirebbe più utile nel fare i piatti piuttosto che cucinare. Nonostante i suoi timori, i fan continuano a sperare di vederla dentro la casa più spiata d’Italia. Chissà…