Javier Martinez segue la diretta del Grande Fratello e risponde a Helena Prestes: “Non vedo l’ora”

Javier Martinez, il pallavolista argentino, è rientrato dai suoi cari dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà a pochi passi dalla finale, ha salutato la fidanzata Helena Prestes durante la puntata del 24 marzo 2025, promettendo di attenderla all’esterno. Nella serata successiva, ha condiviso alcune storie su Instagram per salutare i suoi fan prima di documentare una cena con amici. Durante la notte, ha anche inviato un messaggio alla modella brasiliana, esprimendo la sua impazienza con un semplice: “Non vedo l’ora”.





Dopo l’eliminazione, Javier Martinez ha condiviso le sue prime impressioni attraverso un video registrato per i suoi follower, pubblicato tra le storie di Instagram. “Sono uscito dalla casa, sono scombussolato. Ora andrò a mangiare, vi ringrazio per tutto”. Tornato a casa, ha festeggiato con alcuni amici, tra cui Gessica Notaro, che lo aveva sorpreso più volte durante il suo soggiorno nel reality. Notaro ha documentato il momento, condividendo alcune immagini della cena al ristorante. “Non abbiamo aspettato nemmeno 24 ore per festeggiare”, ha commentato.

Dopo il rientro, Javier Martinez ha acceso la diretta del Grande Fratello per seguire la sua fidanzata, Helena Prestes, che si trovava in giardino con Mariavittoria Minghetti. Mentre ascoltavano la canzone “Privilege” di The Weeknd, Helena ha esclamato: “Manca poco. Bellissima questa canzone”.

Il pallavolista argentino, dimostrando di essere in sintonia con la sua compagna, ha risposto attraverso le storie, utilizzando le stesse note della canzone. Ha scritto: “Hai detto bene… Manca poco… e non vedo l’ora”, sottolineando così il suo desiderio di rivederla.

Questa interazione ha evidenziato il legame tra Martinez e Prestes, mostrando come entrambi continuino a sostenersi a vicenda anche a distanza. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei fan, che seguono con interesse ogni aggiornamento riguardante i due.

La partecipazione a un reality show come il Grande Fratello comporta inevitabilmente una serie di sfide e momenti intensi. Javier Martinez, nonostante l’uscita prematura dal programma, ha dimostrato di mantenere un atteggiamento positivo e di voler celebrare il suo percorso. La cena con gli amici è stata un modo per chiudere un capitolo importante della sua vita, circondato da persone care.