“Je song ‘na bukki*a”: la frase sulla maglietta di Elodie accende l’entusiasmo a Napoli

Grande entusiasmo a Napoli per la presenza di Elodie, che ha deciso di festeggiare il suo 35° compleanno nella città partenopea. La cantante ha incontrato i suoi fan presso la NSS EDICOLA, situata a San Pasquale a Chiaia, attirando una folla numerosa e calorosa. Tuttavia, oltre alla sua presenza, ciò che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico è stata la t-shirt indossata dall’artista, caratterizzata da una frase in dialetto napoletano che ha rapidamente conquistato i social media.





La scritta “Je song ‘na bukkia”, stampata sulla maglietta di Elodie, ha suscitato curiosità e commenti. L’espressione, tipica del dialetto locale, può essere tradotta letteralmente come “Sono una persona molto furba”. Tuttavia, nel contesto della cultura napoletana, il significato si arricchisce di sfumature più profonde. Utilizzata spesso con ironia o autoironia, questa frase può anche rappresentare una dichiarazione di determinazione e astuzia. Chi si definisce “bukkia” vuole sottolineare la propria capacità di non farsi ingannare o sopraffare.

L’iniziativa di Elodie non è passata inosservata, soprattutto per il suo omaggio alla tradizione linguistica di Napoli. La scelta di indossare un capo con un messaggio così radicato nella cultura locale è stata percepita come un gesto di vicinanza alla città e ai suoi abitanti. La cantante, già nota per il suo stile eclettico e la sua capacità di connettersi con il pubblico, ha dimostrato ancora una volta di saper creare un forte legame con i suoi fan.

Questa non è la prima volta che una celebrità italiana decide di rendere omaggio alla cultura napoletana attraverso espressioni dialettali. Un episodio simile aveva coinvolto Rose Villain durante il Festival di Sanremo. In quell’occasione, un membro del pubblico del Teatro Ariston le aveva urlato “Si na pret”, un’espressione che può essere interpretata come un complimento scherzoso. La frase era diventata virale sui social e la cantante aveva deciso di indossare successivamente una maglietta con quella scritta.

Nel caso di Elodie, la scelta di celebrare il suo compleanno a Napoli e di presentarsi con un messaggio così simbolico ha avuto un forte impatto mediatico. La maglietta non solo ha attirato l’attenzione dei fan presenti all’evento, ma è stata anche ampiamente condivisa online, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’artista come figura vicina al territorio e alle sue tradizioni.

Il gesto di Elodie è stato accolto positivamente dai suoi sostenitori e dagli abitanti della città, che hanno apprezzato il riconoscimento della loro cultura. La cantante ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di utilizzare la moda e il linguaggio come strumenti per comunicare messaggi significativi, creando un dialogo diretto con il pubblico.

L’evento organizzato presso la NSS EDICOLA ha rappresentato un momento speciale per i fan di Elodie, che hanno avuto l’opportunità di incontrarla da vicino e festeggiare con lei. La scelta di Napoli come luogo per celebrare questa ricorrenza personale conferma il legame dell’artista con la città e il suo desiderio di valorizzare le tradizioni locali.