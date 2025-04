Jessica batte Helena al Grande Fratello: ecco il vero motivo della sconfitta

Nella finale del Grande Fratello, andata in onda di recente, il risultato ha sorpreso molti telespettatori: la vittoria è andata a Jessica Morlacchi, un’esito inaspettato che ha smentito le previsioni che vedevano in pole position Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Con il 52,13% dei voti, Jessica ha superato Helena, che si è fermata al 47,63%. Questo esito ha scatenato una serie di analisi e discussioni su come l’ex componente delle Gazosa sia riuscita a prevalere in finale.





I sondaggi pre-finale avevano indicato chiaramente che le favorite erano Helena e Zeudi, con Lorenzo Spolverato che godeva di qualche possibilità. Tuttavia, la vittoria di Jessica ha lasciato molti a chiedersi cosa fosse andato storto per le concorrenti più quotate. La domanda principale è: da dove è arrivato il supporto decisivo per Jessica? Sui social, gli utenti hanno iniziato a formulare delle ipotesi.

Dopo l’eliminazione di Zeudi Di Palma, il traguardo sembrava a portata di mano per Helena. La sua sconfitta ha sorpreso molti, che si aspettavano una sua vittoria. Un utente sui social ha commentato: “Zeudi quinta classificata – sbattuta fuori per prima, Helena ha spento le luci, ha perso perché aveva 7 fandom contro, il pubblico urlava il suo nome, tutti i social sono intasati col suo nome QUESTA È VITTORIA”. Questo commento evidenzia come i fandom, in particolare quelli avversi, possano aver avuto un ruolo cruciale nel risultato finale.

Molti fan di Helena hanno espresso la loro delusione, sostenendo che la vera vincitrice fosse lei. Il dibattito si è acceso quando un altro utente ha risposto: “JAHAHAHHAHAHA Zeudi fuori alla prima perché ci hanno disabilitato gli account, altrimenti quelle luci non le avrebbe spente Helena…”. A questa affermazione, un altro commento ha chiarito: “Una notizia: li hanno disabilitati a tutti, personalmente i miei tutti out ieri sera, ho votato solo con gli SMS. Semplicemente noi siamo persone reali, gli altri non so. Tic Tac. 😂”. Ciò suggerisce che la disabilitazione di account fake potrebbe aver limitato il potere delle community più numerose, riducendo l’influenza di voti non autentici.

Il fattore fandom è emerso come un tema centrale nelle discussioni post-finale. Molti utenti hanno sottolineato che il sostegno dei fan è fondamentale in un programma come il Grande Fratello, dove i voti del pubblico determinano il destino dei concorrenti. La presenza di fandom organizzati può influenzare significativamente le dinamiche di voto, e in questo caso, la mancanza di supporto per Helena potrebbe aver fatto la differenza.

Inoltre, il clima di competizione tra i vari fandom ha creato tensioni e rivalità, che si sono riflettute nei commenti sui social media. La vittoria di Jessica ha generato reazioni contrastanti, con alcuni fan che hanno celebrato il risultato e altri che hanno espresso frustrazione per il modo in cui si è svolta la finale.