Jessica Morlacchi è stata proclamata seconda finalista del Grande Fratello, superando la favorita Helena in un emozionante televoto flash

Nella serata del 24 febbraio 2025, il Grande Fratello ha svelato la sua seconda finalista, una notizia che ha scatenato entusiasmo e applausi tra i concorrenti e il pubblico. L’annuncio è stato fatto dal conduttore Alfonso Signorini, che ha reso noto il nome della nuova finalista, creando un momento di gioia e festeggiamenti. Con questa proclamazione, Jessica Morlacchi è diventata la prima donna a raggiungere la finale di quest’edizione, dopo che in precedenza il primo finalista era stato un concorrente maschile, Lorenzo.





La selezione della seconda finalista è avvenuta attraverso un televoto flash. Inizialmente, Signorini ha chiesto ai concorrenti maschi di esprimere la loro preferenza su chi avrebbero voluto vedere nell’ultima puntata del programma. La maggioranza ha scelto Helena Prestes, considerata una delle favorite. Successivamente, è stata effettuata una nomination a catena che ha coinvolto altre concorrenti, tra cui Amanda, Stefania e Jessica.

Il televoto flash ha poi determinato l’esito finale. Nonostante le aspettative, Helena si è fermata al secondo posto, ottenendo il 39,81% dei voti. Questo risultato ha sorpreso molti, dato che era considerata una delle principali contendenti per il titolo di finalista. Stefania, invece, ha ottenuto solo l’1,73% delle preferenze, mentre Amanda ha conquistato appena l’1,28%. La vera sorpresa è stata l’affermazione di Jessica Morlacchi, che ha trionfato con il 57,18% dei voti, assicurandosi così un posto nella finale.

Per Jessica, questo è un risultato di grande rilevanza, specialmente dopo essere stata ripescata in un momento critico del suo percorso all’interno della casa. La sua determinazione e il lavoro svolto nel corso delle settimane le hanno permesso di raggiungere questo ambito traguardo, superando la favoritissima Helena. La gioia di Jessica è palpabile, e ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto dal pubblico e dai suoi compagni di avventura.

La competizione all’interno della casa continua a essere intensa. Con Helena che rimane in gioco, sarà interessante osservare come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti nelle prossime puntate. Helena dovrà ora combattere insieme ai suoi coinquilini per cercare di ottenere un posto nella finale, dimostrando che la lotta per la vittoria è ancora aperta.

Il Grande Fratello ha dimostrato ancora una volta di essere un reality ricco di sorprese e colpi di scena. La proclamazione di Jessica come seconda finalista ha acceso gli animi e ha portato un nuovo livello di competitività tra i concorrenti. La fase finale del programma si avvicina, e i telespettatori sono ansiosi di scoprire chi avrà successo nel raggiungere il titolo di vincitore.

Con l’elezione di Jessica Morlacchi, il Grande Fratello continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, promettendo ulteriori sviluppi emozionanti. Ogni settimana, i concorrenti si trovano a dover affrontare nuove sfide e nomination, rendendo il percorso verso la finale sempre più avvincente.