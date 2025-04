Jessica Morlacchi rivela: Helena e io abbiamo toccato il fondo al GF, ma già sapevo che Shaila e Lorenzo avrebbero fatto coppia!

A pochi giorni dalla sua vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha rilasciato un’intervista a Leggo, in cui condivide i dettagli della sua esperienza all’interno della Casa. La cantante dei Gazosa ha vissuto momenti intensi e complessi, tra cui un acceso scontro con Helena Prestes, che ha visto un episodio di forte tensione culminare nel lancio di un bollitore da parte della modella brasiliana. Inoltre, ha affrontato la chiusura del suo rapporto con Luca Calvani e la decisione di lasciare temporaneamente il programma, prima di rientrare e conquistare il primo posto.





Jessica Morlacchi ha spiegato che la sua partecipazione al Grande Fratello è stata motivata dal legame che ha sempre avuto con il programma. Ha affermato: “L’ho sempre visto come un caro amico che mi ha sempre tenuto compagnia, soprattutto nei momenti bui durante la mia depressione.” Dopo aver tentato di partecipare in passato senza successo, ha dichiarato di sentirsi fortunata di aver avuto l’opportunità quest’anno, poiché ha potuto crescere ulteriormente e realizzare finalmente il suo sogno.

Riflettendo sul conflitto con Helena, Jessica ha commentato: “È stato un momento molto difficile quello fra me ed Helena. Io ero veramente satura, eravamo arrivate al limite, purtroppo anche per via della mia situazione con Luca Calvani, quindi abbiamo toccato il fondo.” Nonostante le difficoltà, ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, affermando che quell’esperienza ha permesso a entrambe di comprendere meglio il loro legame. “Se c’è qualcosa di vero ora lo capiremo,” ha aggiunto, sottolineando che successivamente si sono riavvicinate e creato un rapporto meraviglioso.

Poco dopo il conflitto, Morlacchi ha deciso di lasciare la Casa, sentendosi messa “sullo stesso piano di Helena”. Ha spiegato: “Io sì, ero stata sicuramente tagliente con le mie battute, le mie cose, però non credevo di aver superato un po’ così il limite.” Tra i momenti più difficili vissuti nel reality, ha anche menzionato la morte del suo cane, a cui non ha potuto dire addio, e le tensioni con Luca Calvani, che ora sembrano essere superate.

Jessica Morlacchi ha anche parlato del suo rapporto con Zeudi Di Palma, affermando di non considerarla una persona furba o stratega. “Non la vedo una ragazza furba, stratega, con me è sempre stata molto dolce e ho sempre visto la sua dolcezza,” ha detto, evidenziando la mancanza di conflitti tra di loro. Riguardo alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ha espresso la sua sorpresa per la fine della loro storia, affermando: “Penso che purtroppo sarebbe finita comunque, ma non credevo finisse così.” Ha descritto il momento in cui Shaila è entrata durante la finale e ha fatto un discorso, dicendo che non la riconosceva e sperando di poter parlare con lei per chiarire la situazione.

In merito alla sua esperienza nel reality, Morlacchi ha definito l’edizione “molto vera”, pur riconoscendo che ci sono stati momenti di tensione e conflitto. “Stiamo facendo un reality, non stiamo facendo uno spettacolo, per cui qualche buccia di banana purtroppo può capitare,” ha dichiarato. Ha sottolineato che tutti i partecipanti si sono scusati e che hanno imparato dagli errori commessi, rendendo l’esperienza complessivamente significativa.

La vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello segna un importante traguardo nella sua carriera, ma è anche un riflesso delle sfide personali che ha affrontato. La sua storia, caratterizzata da alti e bassi, mette in luce la complessità delle relazioni umane e l’importanza di affrontare le proprie emozioni, sia dentro che fuori dalla Casa.