Jessica rompe il silenzio: ecco tutta la verità su Luca e Amanda, tra incomprensioni e dubbi nel Tugurio del Grande Fratello

Nel Tugurio del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha deciso di aprirsi con i suoi compagni di avventura, raccontando dettagli inediti sul complicato intreccio tra lei, Amanda e Luca Calvani. La cantante ha parlato del comportamento di Amanda, che in passato l’aveva messa in guardia su Luca, per poi avvicinarsi a lui in modo inaspettato.

Jessica ha spiegato: “Lei mi aveva avvisato: stai attenta a Luca. Poi, però, ho visto un avvicinamento tra loro che mi ha lasciata senza parole”. Con tono sarcastico, Federica Petagna ha commentato la situazione dicendo: “Si sarà ricreduta”. Jessica, dal canto suo, ha risposto con fermezza: “Per me sono molto simili, si sono trovati”.

Jessica, Amanda e Luca: una rottura insanabile?

La conversazione si è animata ulteriormente quando Iago García ha difeso Luca, descrivendolo come una persona “intelligente, buona e sincera”. L’attore ha aggiunto: “Abbiamo molte cose in comune. Non escludo che ci siano stati malintesi, ma mi sembra una persona perbene”.

Jessica, però, non si è lasciata influenzare: “Non mi devi far influenzare da quello che è successo a me. È giusto che tu abbia la tua idea”. Ha anche chiarito di non volere alcun confronto con Amanda o Luca: “Non ho il desiderio di chiarire. Non mi fido proprio”.

Un ripescaggio potrebbe riaccendere le tensioni

Le tensioni tra Jessica, Amanda e Luca hanno aggiunto nuovi strati di complessità alle dinamiche del reality. Jessica sembra decisa a voltare pagina, nonostante il suggerimento di Iago che il ripescaggio potrebbe portare a una possibile riconciliazione. La cantante, però, appare irremovibile: “Per me è una storia chiusa”.

Con il pubblico che avrà l’ultima parola sul ritorno di Jessica in gioco, resta da vedere se questa frattura troverà una soluzione o alimenterà ulteriori polemiche nella Casa del Grande Fratello.