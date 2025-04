John Travolta condivide un commovente tributo per il 33° compleanno del figlio scomparso Jett

«Mi manchi tantissimo… Ti amerò per sempre.»

L’icona di Hollywood John Travolta ha nuovamente aperto il proprio cuore al mondo, ricordando quello che sarebbe stato il 33° compleanno del figlio Jett Travolta con un messaggio profondamente toccante che ha commosso fan in ogni parte del mondo.

Il 13 aprile, l’attore ha pubblicato su Instagram un tributo emozionante, accompagnato da una tenera foto che lo ritrae mentre tiene in braccio Jett da bambino.

Jett, primogenito di John e della compianta Kelly Preston, è tragicamente scomparso nel 2009 all’età di 16 anni, in seguito a una crisi epilettica avvenuta durante una vacanza di famiglia alle Bahamas.

La sua morte improvvisa ha profondamente sconvolto la famiglia Travolta — e milioni di fan in tutto il mondo.

Negli anni, Travolta ha parlato apertamente dell’impatto devastante che la perdita ha avuto su di lui.

L’attore ha attribuito alla Chiesa di Scientology e al sostegno ricevuto da amici stretti il merito di averlo aiutato a superare i primi, oscuri anni di lutto.

Nel 2020, un’altra tragedia ha colpito la famiglia Travolta: Kelly Preston è venuta a mancare dopo una battaglia di due anni contro un tumore al seno. Aveva 57 anni.

John e Kelly erano stati insieme per quasi trent’anni e avevano cresciuto tre figli: Jett, Ella Bleu (oggi 25 anni) e Benjamin (ora 14 anni).

In un’intervista del 2021 rilasciata a Esquire Mexico, Travolta ha parlato di come il dolore trasformi profondamente le persone — e di quanto sia fondamentale permettere a ciascuno di viverlo a modo proprio:

«La cosa più importante che si possa fare per qualcuno in lutto è lasciargli lo spazio per sentire quel dolore. Non interrompete il loro cammino con il vostro.»