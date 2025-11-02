Karina Cascella confessa: “Dopo due aborti sogno ancora di dare un fratellino a Ginevra”





In un toccante intervento a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Karina Cascella ha aperto il suo cuore, condividendo per la prima volta le esperienze dolorose legate a due aborti avvenuti nel 2019 e nel 2020. L’ex opinionista di Uomini e Donne, madre di Ginevra, nata nel 2010 dal suo precedente rapporto con Salvatore Angelucci, ha raccontato di aver sperato di dare un fratellino alla sua bambina, ma ha dovuto affrontare la triste realtà della perdita.





Durante l’intervista, Cascella ha descritto il dolore e il senso di sconfitta che ha provato dopo aver perso entrambe le gravidanze. “Mi sentivo inadeguata, il mio corpo si rifiutava di fare quello per cui era nato”, ha dichiarato, visibilmente commossa. La donna ha spiegato che queste esperienze l’hanno profondamente segnata e che il dolore è ancora presente, nonostante il tempo trascorso. La sua situazione è stata ulteriormente complicata dalla preoccupazione del compagno Max Colombo, che ha cercato di sostenerla e incoraggiarla a concentrarsi sulle cose positive della vita, come la gioia di essere madre di Ginevra.

A cinque anni dagli eventi tragici, Karina ha rivelato di non aver completamente abbandonato il sogno di una nuova gravidanza. Sebbene non voglia farne un obiettivo prioritario, mantiene viva la speranza che un giorno possa arrivare un altro bambino. “Sarebbe il modo più bello per regalare a Ginevra, il vero centro della mia vita, quel fratellino che sogna di poterle presentare un giorno”, ha spiegato Cascella, esprimendo il desiderio di allargare la sua famiglia.

Nel corso dell’intervista, Cascella ha anche parlato dell’importanza del supporto emotivo e psicologico durante momenti così difficili. Ha sottolineato come il dialogo e la condivisione delle proprie esperienze possano aiutare altre donne che si trovano ad affrontare situazioni simili. La sua testimonianza si inserisce in un contesto più ampio, dove il tema dell’aborto è spesso oggetto di discussione e sensibilizzazione.

La storia di Karina ha colpito il pubblico, non solo per la sua sincerità, ma anche per la sua determinazione a guardare avanti. Nonostante le esperienze dolorose, ha scelto di non lasciarsi sopraffare dalla tristezza e di continuare a sperare. La sua figura rappresenta un esempio di resilienza, un messaggio di forza per tutte le donne che affrontano difficoltà simili.

L’intervento di Cascella a Verissimo ha acceso un dibattito importante sulla maternità e sulle sfide che molte donne devono affrontare nel loro percorso verso la genitorialità. La sua storia personale mette in luce la necessità di maggiore comprensione e supporto per chi vive esperienze di aborto e perdita.



