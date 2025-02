Katia Follesa racconta perché la relazione con Angelo Pisani è terminata: “Non discutevamo mai”

Katia Follesa, ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato per la prima volta della separazione dal compagno Angelo Pisani, avvenuta lo scorso settembre. Dopo quasi 20 anni di relazione e la nascita della loro figlia Agata nel 2010, i due hanno deciso di prendere strade separate, mantenendo però un rapporto di stima e collaborazione.





La comica, reduce dal successo della co-conduzione al Festival di Sanremo 2025, ha spiegato che il motivo principale della rottura è stato il mancato confronto all’interno della coppia.

Durante l’intervista, Katia ha confidato che la mancanza di discussioni aperte è stata una delle cause che ha portato alla fine della relazione:

“Se ci fossimo mandati a fan**lo più di una volta, a quest’ora saremmo ancora insieme”, ha ammesso con la sua solita ironia.

Ha poi aggiunto:

“Siamo stati una coppia che si è tanto presa cura l’uno dell’altro, ma abbiamo dimenticato il ‘noi’. Per non fare stare male l’altro, ci tenevamo tutto dentro. Alla fine, questa cosa scoppia”.

Katia ha descritto Angelo come un uomo meraviglioso, ma anche molto polemico e preciso:

“Lui la sua polemica non la sviluppava, non veniva fuori la rabbia. Le discussioni non sfociavano mai. Forse qualche vaffan**lo in più sarebbe stato utile”.

Due separazioni e un rapporto che continua

La comica ha rivelato che la loro separazione non è stata un evento improvviso, ma il risultato di un lungo percorso. In realtà, ci sono state due rotture nella loro storia:

“Ci siamo separati una prima volta, bene, e la seconda ancora meglio”, ha scherzato, spiegando che nonostante la fine della loro relazione sentimentale, hanno continuato a lavorare insieme, portando avanti uno spettacolo teatrale.

Nonostante non siano più una coppia nella vita privata, il loro rapporto professionale rimane solido. Katia ha infatti dichiarato che Angelo è ancora il suo punto di riferimento quando si tratta del lavoro:

“Quando mi propongono qualcosa, la prima persona che chiamo è lui. È la persona che mi conosce di più ed è un comico bravissimo. Ho bisogno sempre del suo lasciapassare”.

Uniti per il bene della figlia Agata

Katia e Angelo continuano a vedersi spesso, soprattutto per il bene della loro figlia Agata, che vive con la madre ma trascorre i weekend con il padre. La comica ha raccontato che, nonostante la separazione, il loro rapporto è rimasto sereno:

“Ora che ci siamo allontanati comunque stiamo bene. Spesso andiamo a cena insieme”.

La loro capacità di mantenere un legame positivo, nonostante la fine della relazione, è un esempio di come due persone possano continuare a collaborare e crescere insieme, anche dopo una separazione.