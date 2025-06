Kefir, il gattone che sfida le leggi della natura: 27 libbre e ancora in crescita! Preparati a rimanere a bocca aperta!

L’età media della popolazione mondiale è di 31 anni, un dato che appare poco impressionante se lo si confronta con il record del gatto più longevo, che ha vissuto fino a 38 anni. I gatti continuano a sorprenderci infrangendo record, e uno di loro che sta attirando l’attenzione è Kefir, un maestoso Maine Coon recentemente proclamato il gatto più grande del mondo. Bright Side ha intervistato Yuliya, la proprietaria di Kefir, per scoprire di più su questo imponente felino dal pelo bianco, e siamo qui per condividere con voi ogni dettaglio… assolutamente miagoloso!





Kefir, un Maine Coon dal peso di 27 libbre (circa 12,2 kg), ha conquistato il web grazie alla sua stazza e al suo fascino. Il nome, scelto dalle figlie di Yuliya in onore della bevanda fermentata, ben si addice a questo gattone che è ancora in fase di crescita – i Maine Coon, infatti, continuano a crescere fino a 3 o 4 anni. Nonostante le dimensioni, Kefir è tecnicamente ancora un “cucciolo”, e il suo aspetto induce spesso le persone a confonderlo con un cane.

Quando Yuliya ha accolto Kefir nella sua casa, non avrebbe mai pensato che sarebbe cresciuto così tanto. Oltre alle sue dimensioni impressionanti, Kefir si distingue per la sua intelligenza e per comportamenti quasi umani. Adora unirsi ai pasti della famiglia, sedendosi su una sedia tutta sua e comportandosi come un vero commensale educato. Per Yuliya, Kefir non è solo un animale domestico, ma un vero e proprio membro della famiglia.

La grandezza di Kefir non è l’unico aspetto sorprendente. Le sue potenti zampe gli consentono di aprire le porte di casa, e ha una passione piuttosto insolita per l’acqua, tanto che si diverte persino a nuotare. Tuttavia, asciugare il suo manto folto e setoso dopo un bagno è tutt’altro che facile. Gli ospiti di Yuliya rimangono spesso stupiti nel vedere Kefir, che adora ricevere coccole e attenzioni. Nonostante la sua mole, è incredibilmente affettuoso e ama rilassarsi sul tavolo della cucina. Quando gli si chiede qual è il suo passatempo preferito, Yuliya rivela che Kefir ama dormire su di lei durante la notte, anche se il suo peso rende questa abitudine piuttosto impegnativa!

Il fascino, l’intelligenza e le abitudini particolari di Kefir lo hanno reso un membro amatissimo della famiglia di Yuliya e una star del web. Che stia nuotando, ricevendo coccole o prendendo parte alla cena, questo Maine Coon dimostra che i gatti non smettono mai di sorprenderci con la loro personalità unica.