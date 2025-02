La cagnolina Sally, mascotte di Volturara Irpina, è morta dopo essere stata investita. Il comune le dedicherà un monumento in sua memoria

La comunità di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, è in lutto per la morte di Sally, una cagnolina meticcia di quasi quindici anni, investita da un pirata della strada. Il tragico incidente è avvenuto domenica scorsa, ma la notizia della sua morte è stata comunicata solo ieri. Sally era diventata una figura iconica nel paese, partecipando attivamente ai funerali dei residenti e offrendo conforto ai familiari in lutto.





Negli ultimi anni, Sally aveva dimostrato un attaccamento particolare alla comunità, accompagnando i feretri fino al cimitero e rimanendo accovacciata davanti alle bare, come se comprendesse il dolore dei familiari. La sua presenza durante i funerali era diventata una tradizione, tanto che molti la consideravano parte integrante del rito di commiato.

La storia di Sally affonda le radici nella pittoresca Piana del Dragone, dove ha vissuto senza un vero padrone, ma con l’affetto e la cura di tutti i residenti. La comunità l’ha adottata come una mascotte, e il suo comportamento affettuoso e solidale l’ha resa un simbolo di amore e unità. Ogni volta che un concittadino veniva a mancare, Sally non mancava mai di essere presente, salendo anche fino al quarto piano del palazzo del defunto per offrire la sua compagnia.

Il sindaco di Volturara Irpina, Marino Sarno, ha espresso il profondo cordoglio della comunità attraverso i social media, scrivendo: «Ciao Sally, la tua comunità ti saluta». Questa frase riassume l’affetto e la gratitudine che i residenti provano nei confronti della cagnolina che ha saputo portare conforto in momenti di grande tristezza.

Un monumento in memoria di Sally

In segno di riconoscimento per il suo ruolo speciale nella comunità, il sindaco ha annunciato che verrà eretto un piccolo monumento in onore di Sally in un’area pubblica del paese. Questa iniziativa ha trovato un ampio consenso tra i cittadini, che desiderano onorare la memoria della cagnolina che ha saputo unire e confortare il loro paese nei momenti più difficili.

La decisione di dedicare un monumento a Sally rappresenta non solo un tributo alla sua vita, ma anche un simbolo dell’importanza degli animali nella vita delle persone. La presenza di Sally ai funerali ha dimostrato come gli animali possano offrire un supporto emotivo in situazioni di dolore e perdita.