La confessione di Elodie: ‘Espulsa dal box di Iannone, ora guardo le gare da sola!’

Ospite a “Domenica In” il 23 marzo 2025, Elodie ha discusso della sua vita attuale, del suo percorso artistico e della relazione con il fidanzato Andrea Iannone. La cantante, che ha recentemente ampliato la sua carriera anche nel cinema, ha espresso la sua passione per la recitazione, definendola un’esperienza incredibile e empatica. “Fare l’attrice mi piace da morire, recitare è un’esperienza incredibile, empatica, e per me raccontare la storia di altre donne è un’occasione da non perdere,” ha dichiarato.





Nel corso dell’intervista, Elodie ha riflettuto su come la sua vita sia cambiata radicalmente negli ultimi dieci anni. “In 10 anni è cambiata la mia vita, non potevo immaginarlo. Non pensavo di riuscire a fare questo mestiere. Nel tempo sono migliorata, sono felice di aver potuto fare un percorso di crescita,” ha spiegato. Con Mara Venier, ha ripercorso la sua ascesa al successo, mostrando clip che illustravano i momenti salienti della sua carriera.

La cantante ha anche parlato del suo approccio alla vita e alle relazioni interpersonali, affermando: “Odio le persone che non hanno il coraggio di essere loro stesse, io non giudico. Ogni storia ha la sua dignità, il suo diritto di esistere. Io amo gli errori, e questo devo al mio pubblico, l’onestà. Io sono questa, se mi scegli stai scegliendo qualcosa di autentico.”

Elodie ha rivelato di essere diventata più emotiva negli ultimi tempi, riflettendo su come il tempo possa cambiare la percezione del dolore e delle esperienze passate. “Il mio passato lo amo, lo guardo con altri occhi. Il tempo cambia il modo di guardare il dolore, e questo è il regalo più grande che poteva farmi la vita,” ha aggiunto.

Riguardo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Elodie ha condiviso le sue impressioni: “A Sanremo sono stata bene, è stato diverso perché non riuscivo a mantenermi, a controllare come sono. Feci lo show qui, io mi sono divertita di più la domenica qui.”

Parlando della sua relazione con Andrea Iannone, Elodie ha rivelato che lui si trovava in Australia durante il Festival per una gara, e ha raccontato la sua passione per le competizioni. “Sono competitiva e mi piace andare a vedere le gare. Mi mette adrenalina. Faccio il tifo per lui, ma non sto in apprensione,” ha detto. Tuttavia, ha ammesso di essere tesa durante le gare: “Una volta mi hanno cacciato dal box per il mio carattere, appena qualcuno parlava io lo guardavo male. Dovevano stare tutti zitti. Ora mi chiudono in un track, rimango da sola ormai. Ma va bene,” ha scherzato.

L’amore tra Elodie e Iannone è descritto come un colpo di fulmine. “Quando l’ho visto ho capito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. Aveva gli occhi grandi, belli e dolci, ma malinconici. Io mi ci sono tuffata,” ha raccontato. La cantante ha anche condiviso la sua visione sulla sua influenza nella vita degli altri: “Io penso che quando entro nella vita delle persone la miglioro, penso di avere un’energia positiva. Sarà una mia convinzione, ma sono molto protettiva, generosa.”

Infine, Elodie ha parlato del suo rapporto con i genitori, riflettendo su come le dinamiche familiari cambiano con il passare del tempo. “Quando siamo adolescenti quanto scontro c’è con i genitori? Oggi che sono una donna, li amo come esseri umani. Non voglio che loro siano i genitori, voglio che siano liberi dall’essere genitori, liberi dagli errori che fanno tutti i genitori,” ha affermato. Ha anche menzionato il recente matrimonio della madre: “Mamma si è sposata da poco con Francesco, un uomo stupendo. Stavano insieme da 7 anni, lui l’ha aiutata tanto. L’ha compresa, e io lo ringrazio perché mamma ha sofferto tanto e vederla sorridere ora a 60 anni è molto importante. Ora siamo amiche, ci raccontiamo tutto.”

