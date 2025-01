La decisione del Grande Fratello su Jessica e Helena

Lunedì 13 gennaio è arrivata in modo del tutto inaspettato l’eliminazione di Helena Prestes dalla casa del Grande Fratello. La modella brasiliana, figura centrale di questa edizione del reality show di Canale 5 e considerata da molti una delle favorite per la vittoria, ha lasciato il programma dopo aver perso al televoto contro Ilaria Galassi, Luca Calvani, Tommaso Franchi e, soprattutto, Shaila Gatta. Il risultato ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche la stessa Helena, che ha salutato i compagni tra lacrime e commozione.





“Grazie a tutti quelli che mi hanno votata come preferita, e mi spiace, magari ero un po’ stanca, mi sentivo un po’ schiacciata, non lo so. Grazie al Grande Fratello e grazie a tutti, è stata un’esperienza molto bella e mi mancherete tantissimo”, ha dichiarato Helena in un video condiviso sui social. “Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme”.

Helena e Jessica fuori dal gioco: decisione definitiva?

Nel giro di una settimana, il Grande Fratello ha perso due protagoniste di spicco. Jessica Morlacchi, infatti, ha abbandonato la casa dopo un provvedimento disciplinare legato a violente liti avvenute tra i concorrenti, tra cui una tra Ilaria e Helena e un’altra tra Jessica e la modella brasiliana. La cantante, non accettando il provvedimento, ha deciso di lasciare spontaneamente il reality, sorprendendo tutti.

Pochi giorni dopo è arrivata l’eliminazione al televoto di Helena Prestes, che era finita in nomination con Tommaso, Amanda e Shaila. L’esito del voto ha visto prevalere Shaila, nota al pubblico per il suo passato come velina di Striscia la Notizia. La doppia uscita di scena ha innescato numerose discussioni sui social e tra i fan del programma.

Indiscrezioni su un possibile ritorno

Secondo alcune indiscrezioni, però, il Grande Fratello potrebbe non voler rinunciare del tutto a due figure così centrali per le dinamiche della casa. Come riportato dalla pagina social GF News, si ipotizza che Jessica e Helena possano rientrare in casa in qualità di ospiti temporanei o essere coinvolte in momenti chiave del programma. “Secondo alcune indiscrezioni, Jessica ed Helena continueranno a rivestire un ruolo centrale al #GrandeFratello essendo coinvolte in molteplici dinamiche. Non da escludere confronti e rientri temporanei in Casa come ospiti”, si legge sul post.

Per molti fan, l’assenza di Helena e Jessica rischia di lasciare un vuoto in termini di interesse per il reality. “Proprio una bella mossa eliminare Helena se poi avranno sempre bisogno di lei per i blocchi in puntata, che geni gli autori. La casa è piena di comodini come Emanuele, Bernardo e Chiara, e la protagonista fuori. Ridicoli”, scrive un utente sui social. “Chissà perché me l’aspettavo. Per Jessica devono ammorbidire un po’ l’orribile immagine che ha dato di sé, per Helena pure”, commenta un altro.