La decisione devastante dei genitori: costretti a staccare la spina alla figlia tredicenne dopo l’orrore della festa in pigiama

Australia’s Ally Langdon non è riuscita a nascondere la tristezza che provava quando ha parlato con una madre e un padre, costretti a prendere la dolorosa decisione di porre fine alla vita della giovane figlia che avevano dato alla luce solo 13 anni prima.





La giovane ragazza è morta dopo essere caduta vittima di una moda virale chiamata chroming, e Langdon, anche lei madre, ha lottato per trattenere le lacrime.

Durante la trasmissione A Current Affair, con la conduttrice Ally Langdon, Andrea e Paul Haynes hanno raccontato la loro storia su come la loro figlia di 13 anni, Esra Haynes, sia morta dopo aver seguito una tendenza sui social media chiamata chroming, che consiste nell’inalare sostanze chimiche tossiche attraverso la bocca o il naso per sballarsi.

Descritta come “determinata, divertente, impertinente e talentuosa” dal Montrose Football Netball Club che co-capitava, Esra era una giovane atleta che correva in BMX con i suoi fratelli e aveva portato la sua squadra alla vittoria in un campionato nazionale di aerobica in Queensland. Il 31 marzo, Esra andò a casa di un’amica per un pigiama party e, per quello che sarebbe stato un tragico sballo, inalò una lattina di deodorante spray e andò in arresto cardiaco, riportando danni cerebrali irreparabili.

“Era solo la routine di andare a stare con le sue amiche,” ha detto sua madre Andrea, nell’intervista con Langdon. Suo padre Paul ha aggiunto: “Sapevamo sempre dove fosse e con chi fosse. Non era niente di straordinario… Ricevere quella telefonata a quell’ora della notte è stata una delle chiamate che nessun genitore vorrebbe mai ricevere, e purtroppo abbiamo ricevuto quella chiamata: ‘Vieni a prendere tua figlia’.”

Langdon spiega che le amiche di Esra pensavano che stesse avendo un attacco di panico, “ma dopo aver inalato il deodorante, il suo corpo stava effettivamente cominciando a spegnersi, era in arresto cardiaco e nessuno al pigiama party ha usato la parola arresto cardiaco.”

Quando Andrea arrivò al fianco di Esra, i paramedici stavano cercando di rianimarla e le dissero che sua figlia aveva praticato il chroming, qualcosa che non aveva mai sentito nominare fino a quel momento. Esra fu portata in ospedale con la speranza che la loro bambina si riprendesse. Dopotutto, il suo cuore e i suoi polmoni erano forti, quindi forse ce l’avrebbe fatta.

Dopo otto giorni di supporto vitale, Paul e Andrea vennero informati che il cervello di Esra era danneggiato “oltre ogni riparazione” e che dovevano prendere la decisione di staccare la macchina.

Lottando con le parole e rivivendo il loro giorno peggiore, i genitori hanno spiegato il dolore di dover porre fine alla vita della loro figlia.

Chiedendo di portare familiari e amici in ospedale per dare l’addio finale, il padre di Esra ha detto: “È stata una cosa molto, molto difficile da fare per una giovane anima. È stata messa su un letto per poter stare con lei. L’abbiamo abbracciata fino alla fine.”

Sopraffatta dal dolore dei genitori e madre di due bambini piccoli, Langdon non è riuscita a trattenere le lacrime e si è emozionata.

Dopo che Esra morì all’inizio di aprile, Paul ha detto che la famiglia era completamente “frantumata”, e i fratelli di Esra, Imogen, Seth e Charlie, erano “devastati.”

“È stato davvero devastante, devastante per tutti coloro che sono stati coinvolti, anche per tutte le sue amiche,” ha detto Paul. “È stato il periodo più difficile e traumatico che un genitore possa attraversare. Non dormiamo, mangiamo a malapena, non sorridiamo – non siamo noi stessi… Ma non ci ha solo colpito a noi, ma anche la comunità.”

Mai avendo sentito parlare di chroming fino alla morte della loro figlia, Paul e sua moglie sono ora in prima linea per sensibilizzare sulla pericolosa moda virale – facilmente realizzabile con prodotti acquistabili nei negozi come deodoranti, vernice, lacca per capelli o anche pennarelli permanenti – che è sempre più popolare tra gli adolescenti. Parlando con una stazione locale, Paul ha detto che avrebbe voluto conoscere il chroming mentre Esra era ancora viva, per poterla avvertire dei pericoli: “Se fossimo stati istruiti e la parola fosse stata divulgata, avremmo sicuramente parlato di questo a tavola.”

“Dobbiamo intensificare il messaggio e far sì che questi ragazzi trovino le informazioni direttamente, non tramite amici e non tramite social media – così da ricevere i giusti consigli fin dall’inizio.”

Paul ha in programma di educare i genitori, dandogli l’opportunità di educare i propri figli e, si spera, salvare loro la vita.

“I (genitori) devono sedersi e parlare con i propri figli, aprire questa conversazione con delicatezza. Noi sicuramente non sapevamo cosa stava succedendo.”

Dal 2009, l’allarmante tendenza del chroming è stata responsabile della morte di numerosi bambini in Australia e nel mondo.

Il chroming, che può portare a convulsioni, infarto, soffocamento, morte improvvisa per inalazione, coma e insufficienza organica, è attraente per i giovani come metodo per ottenere uno sballo immediato a breve termine.

“Abbiamo le immagini nella nostra mente che non verranno mai cancellate, sai, di ciò che ci siamo trovati davanti,” ha detto Paul a Langdon. “Il nostro stomaco è stato strappato.”