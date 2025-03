‘La donna più tatuata del mondo’ con il 99,8 percento del corpo coperto condivide come appariva prima

Esperance Fuerzina ha ottenuto due Guinness World Records grazie al suo aspetto straordinario.Un minuto stai facendo inchiostrare un piccolo simbolo sulla tua pelle in un posto che nessuno vede mai, e il minuto dopo sei incoronata ‘la donna più tatuata del mondo’.





Che vortice sono stati gli ultimi dieci anni per Esperance Fuerzina, eh?

La veterana dell’esercito, originaria dello stato del Connecticut negli USA, ha il 99,8 percento del suo corpo coperto di inchiostro perché tratta la sua pelle come una tela in movimento, con un tema ricorrente di ‘trasformare l’oscurità in bellezza’.

Usa un po’ il suo corpo come un diario, che documenta tutte le sue esperienze di vita… quindi, se la vedi con un tatuaggio a tema Guinness World Records tra non molto, non sorprenderti troppo, dato che ha appena guadagnato due record.

La sua decisione di documentare la sua vita sul suo corpo tramite l’arte è nata dal suo tempo nell’esercito, poiché è abituata a viaggiare leggera – quindi invece di portare con sé cornici per foto e cianfrusaglie, sembrava più facile semplicemente inchiostrare tutto sulla sua pelle.

Crescendo in una famiglia militare, la detentrice del record mondiale ha trascorso gran parte della sua infanzia vivendo in varie parti del sud degli USA, mentre ha anche vissuto in Giappone per tre anni.

Esperance ha dichiarato: “Ho avuto una vita piuttosto nomade, e non avevo molto spazio nel mio zaino [militare], sentivo che potevo portare questo con me ovunque andassi. È solo un piccolo momento per qualcosa che posso tenere per tutta la vita.”

Di conseguenza, Esperance ora ha tatuaggi che vanno dal cuoio capelluto fino alle piante dei piedi, inclusi alcuni punti sensibili come le palpebre, le pupille, le gengive, la lingua e i genitali.

Oltre a tutti questi tatuaggi, la 36enne ha anche ben 89 modifiche corporee, il che le consente di guadagnare un secondo record mondiale.

Esperance è ora la donna con il maggior numero di tatuaggi e modifiche corporee nella storia.

Nel 2014 ha diviso la lingua in due, prima di iniziare a modificare seriamente il suo aspetto.

Oggi, la donna americana ha 15 impianti sottocutanei e diverse modifiche facciali come piercing al setto e alle labbra.

Ma Esperance ha anche subito modifiche davvero eccentriche – come la rimozione di entrambi i capezzoli, l’iniezione di inchiostro nella sua lingua divisa… e lo stesso per le sue piccole labbra. Ahi.

“Penso sia ovvio che non sto cercando di aderire agli standard di bellezza tradizionali, e questo può essere sia liberatorio che qualcosa che molte persone non capiscono e possono avere un atteggiamento negativo,” ha detto riguardo al suo aspetto insolito.

Quindi, quando vedi un’immagine di come appare sotto tutti i disegni intricati che ricoprono la sua pelle, così come i suoi impianti facciali e piercing, probabilmente rimarrai abbastanza scioccato.

La sorridente diciassettenne con lunghi capelli scuri non somiglia affatto a Esperance adesso – ma sì, è proprio lei.

Parlando di come è iniziata la sua ossessione per i tatuaggi, la veterana dell’esercito ha spiegato che ha fatto il suo primo tatuaggio a 21 anni, un piccolo simbolo in omaggio alla famiglia del suo allora partner.

L’ex ufficiale dei servizi medici ha successivamente coperto il suo primo tatuaggio con un design straordinario di una Fenice, il che le ha fatto capire che preferiva inchiostrazioni audaci che fossero coerenti tra loro – risultando nel suo aspetto attuale.

“È ancora difficile immaginare una fine definitiva,” ha continuato Esperance. “Da molti anni, ora, mi sto muovendo verso una maggiore coesione nel mio abito e questo è ancora un obiettivo per me. Per me, più grande e più coerente è meglio.”

La donna militare inchiostrata afferma di aver imparato a gestire il dolore dei tatuaggi e delle modifiche con la meditazione.

È davvero un buon lavoro che Esperance abbia trovato un modo per affrontarlo, poiché ha in programma di ottenere ancora di più.

Ha aggiunto: “Essere la donna più tatuata e avere il maggior numero di modifiche corporee sembra un po’ folle, sono grata ed entusiasta per il futuro – e ovviamente non ho finito!”

Scommetto che l’artista del tatuaggio che sceglierà avrà molto lavoro da fare con quel 0,2 percento di spazio rimasto sul suo corpo, eh?