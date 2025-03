La gita fuori porta del Grande Fratello si trasforma in un litigio tra Helena Prestes e Shaila Gatta, con Lorenzo che interviene nella discussione

Una giornata che doveva essere dedicata al relax e al divertimento si è trasformata in un acceso scontro tra le concorrenti del Grande Fratello. Recentemente, la produzione del reality show ha organizzato una gita per i veterani della casa, ma l’uscita si è conclusa con un’accesa discussione tra Helena Prestes e Shaila Gatta, coinvolgendo anche Lorenzo.





Al rientro nella casa, le concorrenti Stefania e Maria Teresa Ruta hanno raccontato i dettagli dell’accaduto al ristorante, dove le tensioni tra le due donne sono esplose. La scintilla che ha innescato il conflitto è stata un commento di Helena rivolto a Shaila, in cui la consolava per la recente fine della sua relazione con Lorenzo, avvenuta dopo una furiosa lite e un addio in diretta su Canale 5.

Le parole di Helena – “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima” – inizialmente sembravano innocue, ma hanno scatenato la reazione di Shaila, che ha risposto in modo stizzito: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati?” Questo scambio ha dato il via a un litigio acceso, con insulti reciproci che hanno caratterizzato il confronto.

Durante la puntata andata in onda il giorno precedente, è stato mostrato il video della discussione, nel quale Helena ha dichiarato di apprezzare la scelta di Shaila di chiudere la relazione, sottolineando che questo gesto dimostrava carattere e maturità. Ha anche affermato che, anche se Shaila e Lorenzo dovessero tornare insieme, non avrebbe cambiato opinione sulla decisione di lasciarlo. La conversazione è rapidamente degenerata, con entrambe le concorrenti che si sono scambiate accuse di falsità, portando Helena a decidere di alzarsi e andarsene.

Sui social, è emersa una frase attribuita a Shaila: “ha messo in mezzo mia mamma”, mentre Helena ha risposto a un commento di Shaila che la chiamava “zia” dicendo: “zia lo dici a tua mamma”. Questo scambio ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, molti dei quali si sono schierati dalla parte di Helena, ritenendo che la sua intenzione fosse semplicemente quella di complimentarsi con Shaila.

I commenti sui social media sono stati numerosi e variegati. Alcuni utenti hanno difeso Helena, affermando: “La bontà di Helena non ve la meritate. Shaila e Lorenzo, vivetevi il vostro amore tossico ma non rompeteci le scatole con i vostri teatrini!” Altri, pur sostenendo Helena, hanno espresso preoccupazione per il fatto che lei continuasse a coinvolgersi con Shaila e Lorenzo. Un utente ha scritto: “Io sono pro Helena, ma Javier ha ragione da vendere; io la prenderei a schiaffi per scuoterla; che cacchio va a fare i complimenti a quella stronza?” Un altro commento ha aggiunto: “Helena troppo buona e troppo fessa.”

La dinamica tra Helena e Shaila continua a suscitare interesse tra i telespettatori, che seguono con attenzione gli sviluppi all’interno della casa. La tensione tra le concorrenti è palpabile e la gita, che doveva rappresentare un momento di svago, si è trasformata in un episodio che mette in luce le complessità delle relazioni interpersonali all’interno del Grande Fratello.