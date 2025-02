La Juventus supera l’Inter 1-0: decisivo un gol di Conceiçao, nerazzurri a due lunghezze dal Napoli

La Juventus conquista tre punti preziosi contro l’Inter, grazie a una prestazione solida e al gol decisivo di Conceiçao. Ecco tutti i dettagli del match.





La Juventus si impone per 1-0 sull’Inter nel posticipo della 24ª giornata di Serie A, portando a casa una vittoria fondamentale nel classico Derby d’Italia. Il gol decisivo è stato firmato da Chico Conceiçao, che ha permesso ai bianconeri di agganciare la Lazio al quarto posto con 46 punti. L’Inter, invece, resta seconda in classifica, ma ora è a due lunghezze dal Napoli, che mantiene il primato.

Un Primo Tempo Intenso ma Senza Gol

La partita si apre con un primo tempo spettacolare, anche se privo di reti. La Juventus parte bene, creando la prima occasione con Nico Gonzalez, che si libera bene ma conclude debolmente. Tuttavia, l’Inter prende presto il controllo del gioco, dominando per oltre venti minuti con un possesso palla quasi totale. Nonostante il predominio territoriale, le occasioni da gol dei nerazzurri scarseggiano. Al 19’, il portiere bianconero Di Gregorio si supera su una spettacolare rovesciata di Taremi, mentre poco dopo è Dumfries a sprecare un’opportunità importante.

La Juventus reagisce e in pochi istanti crea due grandi occasioni, ma il portiere dell’Inter, Sommer, si dimostra insuperabile. Prima respinge un tiro potente da fuori area di Gonzalez, poi si oppone a una conclusione di Conceiçao. La partita si fa più equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di colpire. L’Inter va vicina al vantaggio con Lautaro Martinez, che spreca un’occasione clamorosa, mentre nel finale del primo tempo è ancora Dumfries a sfiorare il gol colpendo il palo dopo una grande azione personale.

Nel secondo tempo, la Juventus entra in campo con un atteggiamento aggressivo e mette sotto pressione l’Inter per i primi dieci minuti. Nonostante ciò, il portiere nerazzurro Sommer non deve compiere interventi decisivi. Il protagonista assoluto è ancora una volta Chico Conceiçao, che si distingue non solo per il suo gol, ma anche per il dinamismo e la grinta mostrati in campo.

L’Inter, dal canto suo, cerca di reagire e crea tre occasioni importanti in pochi minuti: Taremi sbaglia un contropiede, mentre Zalewski e Lautaro Martinez non riescono a concretizzare le loro opportunità.

Il momento decisivo arriva al 73’: una magia di Kolo Muani, che con una giocata straordinaria serve un assist perfetto a Conceiçao, permette alla Juventus di passare in vantaggio. Il giovane talento bianconero non sbaglia e segna con freddezza, regalando ai suoi tre punti fondamentali.

Finale Teso e Polemico

Il finale di partita è intenso e caratterizzato da nervosismo. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, prova a cambiare le sorti del match inserendo giocatori freschi come Zielinski e Correa, ma i nerazzurri non riescono mai a creare una vera occasione per pareggiare. Al contrario, è la Juventus ad andare vicina al raddoppio con un’altra azione pericolosa di Kolo Muani.

Alla fine, il risultato resta fermo sull’1-0 per i bianconeri, che salgono al quarto posto in classifica insieme alla Lazio. Una vittoria che non solo rilancia le ambizioni della Juventus, ma fa felice anche il Napoli, che conserva due punti di vantaggio sull’Inter nella corsa scudetto.