La madre muore in casa, la figlia piccola non la lascia per ore: l’allarme scatta quando non arriva a scuola

Una tragica vicenda si è consumata a Trieste, dove una donna ucraina di circa 30 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. Accanto a lei, la figlia di sei anni, che è rimasta accanto alla madre per ore, incapace di comprendere completamente quanto accaduto. L’episodio si è verificato il 13 maggio, ma la scoperta è avvenuta solo diverse ore più tardi, quando l’assenza della bambina a scuola ha destato sospetti tra il personale scolastico.





La preoccupazione è scattata quando le insegnanti della scuola frequentata dalla piccola hanno notato la sua assenza e, dopo aver tentato invano di contattare la madre, hanno deciso di allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno forzato la porta dell’appartamento per accedere all’interno.

Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato la bambina in lacrime, abbracciata al corpo senza vita della madre. Secondo le prime verifiche effettuate dalle autorità, non ci sarebbero segni di violenza o elementi che facciano pensare a un’aggressione. L’ipotesi più probabile è che la donna sia stata colpita da un malore improvviso e fatale.

Gli operatori sanitari hanno immediatamente preso in carico la bambina, che è stata successivamente affidata ai servizi sociali. Nel frattempo, il Comune di Trieste ha avviato tutte le procedure necessarie per garantire alla piccola un ambiente sicuro e il supporto necessario in un momento così delicato.

Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. La bambina, rimasta sola per ore accanto alla madre, ha vissuto un’esperienza traumatica che richiederà un lungo percorso di sostegno psicologico e assistenza. Le autorità competenti stanno lavorando per individuare soluzioni adeguate per il suo futuro.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della donna o sulle sue condizioni di salute precedenti. La vicenda sottolinea l’importanza di una rete di supporto sociale capace di intervenire tempestivamente in situazioni critiche come questa.