La mamma di gemelle con la sindrome di Down zittisce le critiche con una risposta potente: ecco cosa ha detto

La probabilità di dare alla luce gemelli identici è relativamente bassa — circa tre o quattro casi ogni mille nascite. Ancora più rara è la situazione vissuta da Savannah Combs, una giovane donna di 23 anni residente a Middleburg, in Florida, che ha scoperto di aspettare due gemelli e ha appreso successivamente che entrambi sarebbero nati con la sindrome di Down. Sebbene la notizia abbia sorpreso molti, per Savannah e suo marito, Justin Ackerman, le bambine sono diventate un dono ancora più prezioso. «È molto raro, ma per me sono delle piccole gemme», ha raccontato Savannah all’emittente News4JAX.





Durante la gravidanza, Savannah ha iniziato a documentare il suo percorso su TikTok, conquistando rapidamente una numerosa e affettuosa comunità di follower. In uno dei suoi video più toccanti, ha rivelato che i medici le avevano suggerito di considerare l’interruzione della gravidanza, avvertendola del rischio che le bambine non sopravvivessero. Ma Savannah ha deciso con determinazione di portare avanti la gestazione, vivendo ogni ecografia in cui sentiva i cuori delle sue figlie battere come un vero miracolo. In quel periodo, suo marito si trovava al campo militare, mentre lei veniva ricoverata d’urgenza alla 29ª settimana. Il 12 maggio 2021 ha dato alla luce le sue gemelle identiche, Kennadi Rue e McKenly Ackerman, con due mesi di anticipo.

Poiché nate prematuramente, le bambine hanno trascorso diverse settimane nell’unità di terapia intensiva neonatale prima di poter finalmente tornare a casa. Savannah ha spiegato che le sue figlie erano classificate come gemelle “mono-di”, ovvero ciascuna con il proprio sacco amniotico, ma con una placenta in comune — conferma che si trattava di gemelle identiche. Una condizione già di per sé rara, resa ancora più unica dal fatto che entrambe fossero affette dalla sindrome di Down. Le probabilità di una simile combinazione, secondo le stime, sono di circa una su due milioni.

Nonostante la diagnosi, Savannah sottolinea che le sue figlie sono bambine come tutte le altre, con caratteri forti e determinati. Condivide spesso aggiornamenti sui progressi delle gemelle tramite TikTok, mostrando con orgoglio come crescano, imparino e portino allegria a chi le circonda. «Hanno sentimenti, hanno un cuore che batte, sanno comunicare, e ce la faranno», afferma con fierezza. Anche se il loro sviluppo può richiedere più tempo, Savannah ha imparato ad apprezzare la loro tenacia, descrivendole come piccole creature felici, piene di energia e luce.

Tuttavia, non tutti i commenti ricevuti sono stati positivi. La giovane madre ha dovuto affrontare anche critiche e osservazioni crudeli da parte di sconosciuti online. Una persona ha scritto, senza alcuna sensibilità, che “se i miei figli fossero nati così, li avrei dati in adozione”. La risposta di Savannah è arrivata con fermezza ma anche con eleganza. In un post su Facebook, ha scritto:

«Per fortuna non sono nati da voi, ma da me. Dio sapeva esattamente quello che faceva quando ha scelto i genitori giusti per queste bambine, capaci di amarle incondizionatamente».

Con le sue parole e il suo esempio, Savannah ha dimostrato che l’amore di una madre può superare qualsiasi pregiudizio e che la diversità, anziché essere un limite, può diventare una straordinaria fonte di forza.