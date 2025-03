La mamma si aggrappa disperatamente alla sua bambina mentre una giraffa la strappa dal camion durante un safari drive-thru

La mamma si aggrappa disperatamente al suo bambino mentre una giraffa la strappa dal camion al safari drive-thru. La giornata in famiglia ha preso una svolta drammatica quando si sono fermati per dare da mangiare alle giraffe.





Non penseresti che una gita divertente a un safari potesse quasi risultare nell’abduzione di uno dei tuoi figli, eppure, sorprendentemente, è esattamente ciò che è accaduto a una famiglia in Texas.

L’evento straziante è stato catturato in video da un altro visitatore al Fossil Rim Wildlife Center a Glen Rose.

La piccola Paisley, di due anni, era lì a godersi una giornata con la sua famiglia quando è accaduto l’imprevisto.

Il parco è un santuario per una vasta gamma di animali, che vanno dalle tartarughe e tarantole a gnu e ghepardi.

I visitatori hanno la possibilità di esplorare il parco guidando i propri veicoli o partecipando a un tour guidato in uno dei veicoli del parco.

Durante il loro giro di 1,5 ore attorno al parco, i visitatori possono dare da mangiare alle giraffe direttamente dalle loro auto.

È stato durante una di queste sessioni di alimentazione che la famiglia di Paisley ha vissuto un momento terribile.

Jason Toten, il padre di Paisley, ha parlato con KWTX dell’incidente: “Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe e mi sono girato per guardare fuori dal finestrino posteriore.

“Ho visto la giraffa che frugava lì vicino, e poi l’ha semplicemente afferrata, e non l’ho vista più.”

In un video che è stato successivamente condiviso online, si può vedere una giraffa affamata che si sporge sul tetto dell’auto dove si trovava la piccola Paisley.

Improvvisamente, la giovane ragazza viene sollevata dal veicolo dal grande animale mentre cercava di dargli da mangiare.

Lindsey Merriman, un’altra visitatrice del parco, ha assistito all’incidente.

Ha detto: “Mia figlia stava registrando una giraffa che mangiava dalle mani delle persone e immergeva la testa nei tettucci apribili.

“Eravamo tre auto dietro a un camion rosso e abbiamo visto la giraffa afferrare accidentalmente la maglietta di una bambina insieme al cibo e sollevarla dal letto del camion.”

Fortunatamente, la giraffa non è riuscita a rimuovere completamente Paisley dal veicolo e l’ha rapidamente lasciata tornare tra le braccia della madre.

Toten crede che la giraffa stesse cercando di prendere il cibo dalla mano di Paisley ma abbia accidentalmente afferrato la sua maglietta, portando a un momento frenetico mentre la famiglia cercava di salvarla.

Quando sua madre ha urlato “Ehi!”, l’animale ha immediatamente lasciato andare Paisley.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e Paisley ha comunque goduto la sua giornata, uscendo anche con un nuovo giocattolo a forma di giraffa.

Le reazioni sui social media sono state miste.

Un commento sul video di Sierra diceva: “Per l’amore di Dio, non avere più figli! Il tuo livello di stupidità è incredibile!”

Un altro commentatore ha osservato: “Non avrebbe dovuto essere nel letto del camion – pensavo che dovessero stare all’interno del veicolo?”

Un terzo ha aggiunto: “Perché sei nel safari sul retro di un veicolo, senza tetto o protezione con animali selvatici che vagano liberamente? Felice che la bambina stia bene, la giraffa deve aver mangiato il tuo cervello.”

In risposta alle critiche, Sierra si è difesa su Facebook:

“Lasciatemi chiarire una cosa. Qualsiasi cosa può accadere in qualsiasi momento e ovunque. Se fossimo andati al parco quel giorno invece (cioè all’aperto), avrebbe potuto essere morsa da un serpente.

“I serpenti sono ovunque in questo periodo dell’anno eppure nessuno mi avrebbe chiamata cattiva madre per aver portato mia figlia al parco a giocare dove potrebbero esserci serpenti.

“Se avessi portato mia figlia in un altro luogo divertente per bambini, durante il tragitto avremmo potuto avere un incidente.

“Nessuno mi avrebbe chiamata cattiva madre o derisa per averla messa in auto perché avremmo potuto potenzialmente avere un incidente.”

“Ci sono sempre pericoli nel mondo, ovunque tu vada o qualunque cosa tu faccia. Rifiuto di insegnare a mia figlia ad avere paura della propria ombra perché potrebbe essere ferita da qualcosa al di fuori del suo controllo.

“Personalmente non avevo mai visitato un safari, quindi quando ho visto che si poteva viaggiare nel letto del camion, ho presumuto che sarebbe stato perfettamente sicuro poiché il parco lo permetteva.”

Sebbene le giraffe non siano generalmente aggressive e siano i mammiferi più alti del mondo, le femmine possono a volte essere ostili quando proteggono i loro piccoli.

Sierra ha aggiunto che “non incolpa il parco o la giraffa per quanto accaduto” e insiste che non “proteggerebbe” sua figlia dall'”esperienza del mondo”.

Ha spiegato che crescendo, viaggiava sempre nel retro del camion della sua famiglia e ha insistito che “molti altri hanno fatto lo stesso”.

Sierra ha concluso il suo post dicendo: “Alla fine della giornata, Dio sa che tipo di genitori siamo. Le vostre opinioni non hanno rilevanza per noi, ma prego affinché vi svegliate e vediate che essere amareggiati e spaventati da qualsiasi cosa che potrebbe farvi del male vi porterà a vivere una vita molto noiosa e avete solo così tanti giorni su questa terra.

“Quindi Dio vi benedica e pregherò affinché un giorno cresciate in esseri umani decenti che non deridono le madri o sminuiscono le persone per sentirsi meglio con se stessi.”