La mia ex-moglie pretende che dia i soldi che ho risparmiato per nostro figlio defunto a suo figliastro





Mio figlio, Kalden, era tutto per me.





Condividevamo un piccolo appartamento sopra una panetteria che profumava sempre di cannella e lievito. Lui studiava al tavolo della cucina mentre io preparavo la cena. Era il tipo di ragazzo che prendeva sempre il massimo dei voti e, allo stesso tempo, aiutava i vicini con le borse della spesa.

Perderlo… mi ha spezzato in un modo che ancora oggi non riesco a comprendere del tutto.

Quando è morto, lo scorso novembre, il mio mondo si è frantumato e non si è più ricomposto. Ancora adesso, a volte, mi aspetto di sentire cigolare la porta della sua stanza o lo scricchiolio delle sue scarpe da ginnastica sul pavimento della cucina.

Per questo, quando la mia ex-moglie Margo si è presentata da me neppure due settimane dopo il funerale chiedendomi di cedere il fondo universitario di Kalden a suo figliastro, ho pensato di stare avendo un’allucinazione.

Il suo tono era quasi d’affari, come se stesse discutendo una faccenda di routine.

“Tu hai quel piano 529,” disse, seduta al mio tavolo come se avesse ancora diritto a starci. “Visto che non verrà più usato… penso abbia senso che lo utilizzi Devin.”

Devin. Il figlio di suo marito Jerry. Un ragazzo con cui Kalden non è mai andato d’accordo. Credo che si siano incontrati non più di quattro volte in tutta la vita.

Sbattei le palpebre incredulo.

“Vuoi che dia i risparmi universitari di Kalden a un ragazzo che a malapena conosceva?”

Lei scrollò le spalle. “Sono solo soldi. Tu non puoi usarli per altro, e Devin vuole entrare in una scuola tecnica.”

Rimasi lì, a fissarla, completamente sconvolto. Non una lacrima nei suoi occhi. Non una parola sul nome di Kalden, se non collegata ai suoi soldi.

Quello che lei non sapeva era che quel conto non era solo una serie di numeri in banca. Era anni di sacrifici.

Erano i miei doppi turni di lavoro. I pranzi al sacco quando non avevo quasi nulla per me stesso. Le vacanze rifiutate, le auto migliori lasciate perdere, persino i secondi appuntamenti mai concessi perché ogni dollaro in più finiva lì, per Kalden.

Non l’avevo risparmiato “per un ragazzo”. L’avevo risparmiato per mio figlio.

Le dissi con calma di no. Che il conto sarebbe rimasto intatto finché non avessi deciso io cosa farne. Lei alzò gli occhi al cielo, borbottò qualcosa sul fatto che fossi egoista e se ne andò sbattendo la porta.

Qualche settimana dopo ricevetti una lettera da un avvocato.

Mi stava facendo causa per quel fondo. La sua motivazione? Poiché era la madre di Kalden e risultava come contributrice (aveva messo 500 dollari una volta, solo per una detrazione fiscale), sosteneva di avere diritto al denaro e chiedeva che fosse trasferito a Devin.

Ero così furioso da non riuscire a dormire per due notti consecutive.

La mia attuale moglie, Liana, che non ha mai conosciuto Kalden ma mi ha sostenuto nel dolore, mi prese da parte.

“Non devi combatterla con la rabbia,” mi disse. “Combattila con uno scopo. Cosa avrebbe voluto Kalden?”

Ci pensai a lungo.

Kalden, tempo prima, aveva iniziato a dare ripetizioni a una ragazzina del nostro palazzo, Mireya. Lei aveva 15 anni e sognava di diventare veterinaria. Kalden la aiutava a studiare biologia e persino a usare la calcolatrice scientifica. Non aveva mai chiesto un centesimo. Diceva che “faceva bene aiutare qualcuno che ci teneva davvero.”

Qualche settimana dopo, contattai la madre di Mireya e le chiesi se la figlia avesse ancora intenzione di andare al college.

“Vorrebbe, ma non posso permettermelo,” mi rispose. “Lavoro in due posti e non basta comunque.”

Quella notte seppi con certezza cosa fare.

Mi informai con lo Stato sulle opzioni per il piano 529. Scoprii che potevo trasferirlo solo a un familiare qualificato senza penali. Per chiunque altro, sarebbero scattate tasse e restrizioni.

Così lo riscattai. Pagai la penale senza esitazioni. Non importava.

Divisi il denaro.

La metà la trasferii in un nuovo piano universitario, intestato a Kalden, ma destinato a Mireya. Dissi a sua madre: “Kalden credeva in lei. Penso che avrebbe voluto questo.”

L’altra metà la usai per fondare una piccola associazione: “Il Fondo Kalden”. Ogni anno, selezioneremo uno studente del nostro paese con potenzialità accademiche e gli offriremo una borsa di studio da 2.000 dollari per iniziare.

Quando Margo lo scoprì, andò su tutte le furie. Mi accusò di nuovo di essere egoista. Disse che lo facevo “per dispetto.”

Ma il dispetto non c’entrava nulla.

Kalden aveva passato la sua vita ad aiutare gli altri. Meritava di continuare a farlo, anche dopo la sua morte.

Mi manca mio figlio ogni singolo giorno.

Ma sapere che il suo nome aiuterà qualcuno a proseguire gli studi? Che la sua memoria vivrà non solo nel mio cuore ma anche nel futuro di qualcun altro?

Questo è qualcosa con cui riesco a convivere.



