La mia matrigna si è presentata al mio matrimonio con un abito bianco, dicendo che “meritava attenzione anche lei” – così mio marito le ha dato una vera lezione

Quando la matrigna di Alexandra si presentò al suo matrimonio con un vestito bianco e la pretesa di essere al centro dell’attenzione, lei si preparò al peggio. Ma suo marito aveva un piano… e nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe successo.





“Questi fiori devono essere perfetti,” disse Linda, sistemando ogni petalo con cura eccessiva. “Dopotutto è un giorno importante per la famiglia.”

Ero seduta al tavolo, sorseggiando il mio tè e cercando di mantenere la calma.

Papà le sorrise. “Linda ha davvero buon gusto per queste cose.”

“Forse hai ragione,” risposi forzando un sorriso. “Sono belli, Linda.”

Linda era entrata nella mia vita quando avevo dieci anni, dopo la morte di mia madre. Amava stare al centro dell’attenzione, e oggi non faceva eccezione.

Continuava ad armeggiare con i fiori, muovendosi come se fosse su un palcoscenico. Mi chiesi che parte avrebbe cercato di recitare durante il matrimonio.

“Sei emozionato per oggi, papà?” chiesi, cercando di cambiare argomento.

Lui annuì, con gli occhi che brillavano. “Moltissimo, Alexandra. Sarà una giornata bellissima.”

Linda intervenne: “Sì, tutto deve essere perfetto. Non capita tutti i giorni un evento così importante.”

Annuii, ma nella mia mente giravano altri pensieri. Conoscevo Linda: avrebbe trovato il modo per rendere il giorno del mio matrimonio… il suo giorno.

Mi tornarono in mente compleanni e festività in cui riusciva sempre a mettersi in mostra, lasciandomi in secondo piano.

“Serve una mano, Linda?” chiesi, sforzandomi di essere gentile.

Mi congedò con un gesto della mano. “No, no cara. Ho tutto sotto controllo.”

“Va bene,” dissi, cercando di sorridere. “Vado, papà. Ho un appuntamento.”

Mi incontrai con Sarah, la mia migliore amica e damigella d’onore, nell’ufficio della wedding planner.

“Perché la sposa ha quell’aria triste?” chiese, stringendomi in un abbraccio.

“Forse sono solo nervosa.”

“Non devi esserlo. Sarà la tua giornata. Dai, siamo in ritardo.”

Entrammo nell’ufficio di Grace, la wedding planner.

“Ehm… tua suocera ha chiesto di sedersi in prima fila e ha insistito per tenere un discorso durante il ricevimento, Alexandra,” disse, consultando i suoi appunti.

Rimasi interdetta. Linda e io ne avevamo già parlato. Com’era possibile?

“Non è un ruolo solitamente riservato ai genitori della sposa?” chiese Sarah, alzando un sopracciglio.

Grace annuì. “Sì, tradizionalmente la prima fila è per i genitori della sposa. Dal momento che tuo padre sarà presente e tu hai deciso di rendere omaggio alla tua defunta madre riservandole un posto speciale, tecnicamente Linda non dovrebbe stare lì.”

“Inoltre,” continuò, “vogliamo mantenere un certo rispetto per le tradizioni familiari. Questo matrimonio è molto significativo, soprattutto per l’omaggio a tua madre.”

Sospirai, sentendo riaffiorare una rabbia familiare. “Deve sempre mettersi al centro. Scommetto che ha già in mente una scena teatrale.”

Sarah si avvicinò. “Dobbiamo prepararci a qualsiasi cosa stia pianificando.”

“Come vuoi procedere?” chiese Grace.

“Possiamo spiegarle che la prima fila è riservata a mia madre e mio padre? E proporle di sedersi nella seconda?”

“Mi sembra una soluzione sensata,” disse Grace. “Parlerò con lei. E riguardo al discorso?”

Scossi la testa. “Non voglio che lo faccia. È un momento dedicato a mia madre e al nostro matrimonio. Lo trasformerebbe in uno show su di lei.”

Sarah annuì. “Possiamo chiedere a qualcuno della tua famiglia di parlare, magari da parte di tua madre.”

“Ottima idea,” dissi, più sollevata. “Che i discorsi siano sinceri e rispettosi.”

Grace annotò tutto. “Ci penso io. Andrà tutto bene.”

Mentre uscivamo, Sarah mi rassicurò: “Non ti preoccupare, Alex. Linda non rovinerà questo giorno.”

Annuii, sperando avesse ragione.

Tornata a casa, raccontai tutto a Tom.

“Linda vuole essere la protagonista,” dissi, lanciando la borsa per terra. “Vuole stare in prima fila e fare un discorso.”

Mi abbracciò. “Affronteremo tutto insieme. Non preoccuparti.”

“Non è solo questo,” continuai. “Cerca sempre di sostituire mia madre. Ma io voglio onorarla davvero. Non voglio che Linda rubi la scena.”

Tom sorrise rassicurante. “Fidati di me. Ho un piano. Lasciale il suo momento… e vedrai.”

“Che piano?”

Mi baciò la fronte. “Una sorpresa. Ma ti prometto che tutto l’amore e la memoria di tua madre saranno al centro.”

Sospirai, un po’ più sollevata. “Spero solo vada tutto bene. Linda è imprevedibile.”

“Ci siamo noi due. Insieme,” disse stringendomi la mano.

Il grande giorno arrivò.

Ero emozionata e nervosa.

Mentre ero in vestaglia, Sarah entrò di corsa nella stanza, pallida.

“Non ci crederai,” disse, trascinandomi alla finestra.

Fuori c’era Linda, che scendeva dalla macchina indossando un abito bianco da sposa lungo fino ai piedi.

“Cosa…?!” Non me lo aspettavo. Che coraggio!

“Linda, ma cosa stai facendo? Non puoi venire al mio matrimonio vestita di bianco!” le urlai, furiosa.

“Oh, tesoro,” rispose con un sorrisetto. “Sei giovane, Alexandra. Hai tutta la vita davanti. Questa potrebbe essere la mia ultima occasione per sentirmi di nuovo una sposa. Merito attenzione.”

Ero sul punto di scoppiare, ma Tom mi prese da parte. “Lascia stare, fidati di me,” sussurrò con un sorriso furbo.

“Ma Tom, come può?”

“Fidati,” ripeté. E mi arresi.

La cerimonia andò avanti. Linda era lì, in prima fila, con aria compiaciuta. Grace sembrava impotente: Linda aveva ottenuto ciò che voleva.

Ero furiosa, ma avevo fiducia in Tom.

Durante i voti, cercai di concentrarmi. Tom mi lanciò uno sguardo rassicurante. Ma ogni volta che vedevo il volto soddisfatto di Linda, il dubbio tornava.

Poi arrivò il momento dei discorsi.

Trattenni il respiro mentre Linda si alzava, pronta a parlare. Ma Tom la precedette.

“Signore e signori, prima di proseguire, vorrei mostrarvi un video speciale in memoria della madre di Alexandra.”

Le luci si spensero. Partì un montaggio toccante: foto, video e messaggi dedicati a mia madre. Tutti erano commossi. Io piangevo. Linda invece era impietrita.

Alla fine del video, Tom mi guardò e sorrise. “Questo giorno è per onorare tua madre e il nostro amore, Alex. Nessuno può portarci via questo.”

Poi si rivolse a Linda. “Linda, puoi raggiungerci sul palco?”

Lei, convinta di essere protagonista, salì con un sorriso.

“Linda è sempre stata una star,” continuò Tom. “E oggi vogliamo farla brillare ancora di più.”

Partì un secondo video. All’inizio mostrava Linda con il suo vestito bianco durante il matrimonio. Ma poi arrivò il colpo di scena.

La si vedeva entrare nella mia suite nuziale, indossare il mio velo, girare su sé stessa con un bouquet in mano.

Il pubblico rimase senza fiato. Linda divenne paonazza.

Ma Tom non aveva finito.

“Un momento, Linda,” disse indicando il DJ.

Dagli altoparlanti partì un audio. La voce di Linda, registrata al telefono con un’amica:

“Quella principessina deve capire chi comanda. È il mio momento.”

Qualcuno fischiò. Altri restarono scioccati. Tom mi abbracciò. “Te l’avevo detto.”

Ma non era tutto.

Tom aveva invitato l’ex marito di Linda come ospite a sorpresa. Salì sul palco e raccontò aneddoti sul passato teatrale di Linda, rivelando la sua vera natura.

Alla fine, Linda, umiliata, lasciò la sala in silenzio.

Io e Tom ci scambiammo uno sguardo. Aveva avuto il suo momento di gloria, ma per i motivi peggiori.

E noi? Noi abbiamo avuto il nostro giorno. Davvero nostro.