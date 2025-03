La mia vicina continuava a chiedermi di portare sua figlia a scuola, ma quando le ho chiesto un favore—ho preso la mia rivincita

Pensavo che aiutare un vicino fosse una cortesia una tantum. Quando la mia vicina Carla mi ha chiesto di portare sua figlia, Emilia, a scuola “solo questa volta” perché aveva una riunione presto, ho accettato senza esitare. La figlia di Carla ha la stessa età di mia figlia, Sofia. Inizialmente, sembrava un piccolo favore—un solo viaggio. Carla mi ha persino sorriso con gratitudine, dicendo: “Sei un angelo, Lena. Ti sarò grata.” Ho sorriso e risposto: “Nessun problema.”





Tuttavia, quel “solo questa volta” si è rapidamente trasformato in una richiesta quotidiana. Ogni mattina, Carla si presentava alla mia porta con un sorriso, chiedendomi di portare Emilia a scuola. All’inizio non mi dispiaceva—Emilia si comportava bene e Sofia era felice di avere la sua amica con sé. Ma col passare del tempo, è diventato meno un favore e più un obbligo, con Carla che dava per scontato il mio aiuto.

Poi, una mattina frenetica, tutto è esploso. Ero in ritardo—la sveglia aveva suonato troppe volte, la casa era nel caos (Sofia non trovava le scarpe, il gatto aveva rovesciato un vaso, e non avevo nemmeno avuto il tempo di sistemarmi i capelli). In mezzo alla corsa, ho ricevuto un messaggio da Carla: “Puoi portare Emilia a scuola oggi?” Ho fissato il messaggio incredula. Ero già esausta e l’idea di dover fare un altro viaggio mi infastidiva.

In un momento di coraggio, ho risposto: “Oggi sono in ritardo. Puoi portare tu Sofia?” Pensavo fosse giusto, considerando che da settimane portavo Emilia. Con mia sorpresa, Carla ha risposto rapidamente: “Mi dispiace, la macchina è troppo piena oggi.”

Non ci potevo credere. Carla guida un enorme SUV—uno che non avrebbe avuto problemi a contenere entrambe le ragazze. Era una bugia palese e, in quel momento, mi sono resa conto che la mia gentilezza veniva sfruttata.

Mi sentivo ingannata e usata. Volevo correre a casa di Carla e affrontarla, ma mi sono trattenuta. Ho deciso di far parlare le mie azioni. Ho portato Sofia a scuola come al solito, ma il resto della giornata è stato consumato dalla frustrazione e dalla rabbia.

La mattina successiva, Carla ha scritto di nuovo: “Puoi portare Emilia a scuola oggi?” Potevo quasi sentire la soddisfazione nelle sue parole, aspettandosi il solito “sì” da parte mia. Ho accettato—questa volta con un piano in mente.

Mentre preparavo la colazione quella mattina, ho chiamato Sofia: “Che ne dici se ci fermiamo da Rosie’s Donuts prima di andare a scuola oggi?” Sofia, sempre entusiasta dei dolci, ha accettato al volo. Sapevo che questa piccola deviazione avrebbe aggiunto giusto il tempo extra al nostro viaggio, così che Carla avrebbe notato il nostro ritardo.

Come previsto, sulla strada per la scuola, ho preso una strada diversa. Ci siamo fermate da Rosie’s Donuts, dove le ragazze hanno scelto felicemente i loro dolci preferiti. L’esclamazione gioiosa di Sofia—”Mamma, questa è la giornata migliore della mia vita!”—ha alleviato un po’ la mia frustrazione.

Quando finalmente siamo arrivate a scuola, ho sentito che la routine di puntualità di Carla stava per essere interrotta.

Più tardi, quando sono tornata a casa, Carla mi stava aspettando sulla porta con le braccia incrociate e lo sguardo furioso. “Lena, che è successo? Emilia è arrivata in ritardo a scuola oggi. Pensavo che l’avresti portata in orario,” mi ha rimproverato mentre scendevo dalla macchina.

Ho mantenuto un’espressione calma e innocente e ho risposto: “Mi dispiace davvero, Carla, ma sai quanto sono caotiche le nostre mattine.”

La mascella di Carla si è serrata mentre rifletteva sulla mia risposta. “Beh, forse dovresti portare Emilia tu la prossima volta,” ha detto amaramente, poi si è girata ed è entrata in casa, sbattendo la porta.

Quell’incidente è stato un punto di svolta. È stata l’ultima volta che Carla mi ha chiesto di portare Emilia. Da quel momento in poi, si è assicurata di gestire i viaggi da sola e mi ha evitata ogni volta che possibile—chiaramente imbarazzata e risentita. Alla fine, mi sono finalmente difesa.

Ho imparato che essere un buon vicino non significa essere un tappeto. A volte, bisogna prendere una strada non convenzionale per difendere il proprio tempo e la propria dignità.