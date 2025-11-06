La moglie di Stefano D’Orazio dei Pooh svela l’ultimo sms prima del decesso: “Racconta chi era”





Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Stefano D’Orazio, celebre batterista e paroliere dei Pooh, avvenuta il 6 novembre 2020 a causa di complicazioni legate al Covid-19. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, la moglie Tiziana Giardoni ha condiviso il suo ricordo del marito durante un’intervista a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1. Le sue parole, cariche di emozione, hanno messo in luce l’intensità del loro legame e il dolore per la perdita.





Tiziana Giardoni ha descritto come conserva gelosamente ogni messaggio e fotografia del marito, affermando: “Messaggi, fotografie, io conservo tutto di lui”. La donna ha spiegato che, quando si sente mancare la presenza di Stefano, riesce a ricordarlo attraverso i piccoli dettagli della loro vita insieme. Ogni oggetto nella loro casa rappresenta un pezzo di quella storia d’amore, iniziata quasi per caso durante una festa. In quella occasione, Tiziana non sapeva chi fosse il batterista dei Pooh, ma da quel momento non si sono più separati. Hanno vissuto una quotidianità lontano dai riflettori fino al 12 settembre 2017, quando si sono sposati, sorprendendo tutti, poiché Stefano aveva sempre dichiarato di non voler convolare a nozze.

Il racconto di Tiziana diventa particolarmente toccante quando si sofferma sui giorni del ricovero di Stefano durante la pandemia. L’artista, già compromesso da una patologia autoimmune, era stato colpito dal Covid-19. Tiziana ha ricordato: “Quando è stato ricoverato in ospedale e mi ha risposto c’è stato un attimo di sollievo. Gli ho detto: ‘Cerca di farti forza, vedrai che tutto passerà. Resisti’.” La risposta di Stefano, “C’è gente che sta peggio di me”, ha colpito profondamente Tiziana. Questa frase, semplice ma carica di significato, rappresenta l’ultimo gesto d’amore del marito, evidenziando la sua natura altruista. “Questo fa capire che persona era Stefano”, ha aggiunto Tiziana, sottolineando come anche nei momenti più difficili, lui pensasse sempre agli altri prima di se stesso.

Oggi, Tiziana Giardoni porta avanti diverse iniziative in memoria di Stefano. Ha fondato l’Associazione Stefano D’Orazio, dedicata a sostenere progetti artistici e benefici, in linea con i valori e i desideri che il marito aveva sempre espresso. Questa associazione rappresenta un modo per mantenere vivo il suo ricordo e continuare a promuovere le cause a cui Stefano teneva.

Il ricordo di Stefano D’Orazio continua a vivere non solo attraverso le iniziative della moglie, ma anche grazie all’eredità musicale lasciata con i Pooh. La sua carriera e il suo contributo al mondo della musica italiana rimangono un patrimonio prezioso, amato da generazioni di fan. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, ma la testimonianza di Tiziana dimostra che il legame tra i due era profondo e duraturo, capace di resistere anche alla prova della morte.

La storia di Stefano e Tiziana è un esempio di amore autentico, che continua a ispirare e commuovere. Mentre il tempo passa, il ricordo di lui si fa sempre più forte nelle parole della moglie, che riesce a trasmettere l’essenza di un uomo che ha amato e che è stato amato. La sua eredità non si limita alla musica, ma si estende a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere la sua umanità e il suo spirito generoso.



