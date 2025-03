La puntata del Grande Fratello ha visto Zeudi volare in finale, mentre Helena, Stefania e Chiara sono state nominate, generando tensioni nella Casa

La recente puntata del Grande Fratello ha lasciato il segno, con Zeudi che ha conquistato un posto in finale, mentre tre concorrenti, Helena, Stefania e Chiara, sono state nominate per l’eliminazione. L’approdo di Zeudi tra i finalisti ha sollevato non poche polemiche all’interno della Casa, con Lorenzo che ha espresso pubblicamente il suo disappunto, guadagnandosi il consenso del pubblico. “Per la prima volta sono d’accordo con Lorenzo: Zeudi non meritava di essere finalista, era meglio Shaila, che è arrivata all’inizio”, ha dichiarato un telespettatore.





In aggiunta, Lorenzo ha fatto notare che Zeudi si sarebbe avvicinata strategicamente a lui e a Shaila, utilizzando Helena per accrescere la propria notorietà all’interno del reality. Nonostante sia entrata nella Casa solo a dicembre, Zeudi ha saputo sfruttare le opportunità a suo favore, come dimostrano i risultati del televoto. La situazione di Chiara, che ha ottenuto solo lo 0,95% delle preferenze, è particolarmente preoccupante, in quanto non ha ricevuto il supporto dei fandom di Shaila, Lorenzo e Helena.

La posizione di Chiara è critica, e il rischio di eliminazione è concreto. Secondo un sondaggio condotto da “Forum Free Grande Fratello” su 976 partecipanti, Helena Prestes si attesta al 47,30% delle preferenze, confermandosi come uno dei volti più amati di questa diciottesima edizione. Al secondo posto si trova Stefania Orlando, con il 26,70%, mentre Chiara si ferma al 25,90%, con meno di un punto di differenza tra le due concorrenti a rischio eliminazione.

I social media si sono riempiti di messaggi di supporto per Helena. “Credo che la candidata numero uno sia Helena, e sarebbe anche la cosa più giusta. La vogliamo in finale per dare una lezione a Shaila e Lorenzo. Forza Helena, siamo tutti con te”, si legge tra i commenti degli utenti. Questo sostegno potrebbe rivelarsi cruciale nei prossimi giorni, mentre i concorrenti attendono di scoprire il loro destino.

La tensione nella Casa è palpabile, con gli equilibri che cambiano rapidamente. La strategia di Zeudi ha attirato l’attenzione, e molti si chiedono se il suo avvicinamento a Lorenzo e Shaila sia stato realmente genuino o frutto di calcoli. Le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più complesse, e le alleanze potrebbero subire cambiamenti significativi in vista della finale.

Il pubblico continua a seguire con interesse gli sviluppi, mentre le nomination portano a riflessioni sulla lealtà e sull’autenticità all’interno della Casa. Helena, forte del suo sostegno, sembra determinata a combattere fino alla fine, ma la competizione si fa sempre più agguerrita. La prossima puntata sarà decisiva per il futuro di Chiara, Stefania e Helena, mentre Zeudi si prepara a vivere l’emozione della finale.