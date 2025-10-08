“La resistenza si fa con la lotta armata”: la frase choc di Odifreddi fa esplodere lo studio di Parenzo





Durante la trasmissione “L’Aria Che Tira” su La7, un acceso scambio di opinioni ha visto contrapporsi Piergiorgio Odifreddi e il conduttore David Parenzo. Il punto di divergenza è emerso quando Parenzo ha chiesto all’ospite se il 7 ottobre potesse essere definito un “atto di resistenza”, facendo riferimento allo striscione presente al corteo pro Gaza a Roma.





La risposta del matematico è stata immediata e perentoria: “Assolutamente sì”. Odifreddi ha proseguito, paragonando la situazione a quella di Nelson Mandela, accusato di terrorismo e condannato all’ergastolo, trascorrendo 27 anni ai lavori forzati. “Perché Mandela era considerato un terrorista? Perché sosteneva che la lotta armata fosse l’unica via percorribile in Sudafrica, dato che le azioni di resistenza civile non avevano mai prodotto risultati concreti”.

Il giornalista ha quindi interrotto l’ospite, ricordandogli la polemica suscitata dalle sue precedenti dichiarazioni su Charlie Kirk. “Come già accaduto in passato, le offro la possibilità di chiarire la sua posizione senza che la discussione degeneri”.

Nonostante l’invito alla calma, Odifreddi ha ribadito il suo punto di vista, affermando che la resistenza si è sempre manifestata anche in forma armata.

“Ritengo che Hamas possa essere considerata un’ala estrema, naturalmente, della resistenza palestinese all’occupazione israeliana. E se qualcuno non ritiene che le resistenze esistano, non ne sono affatto turbato”.

Poi l’ennesima provocazione, questa volta rivolta a Parenzo: “Secondo lei, quando i tedeschi erano in Italia, bisognava reagire in modo armato?”.

“Uccidere i civili? Uccidere i civili? Con i ragazzi a un rave party? Cioè, questo secondo lei è normale?”, domanda Parenzo visibilmente spazientito. “Io sto chiedendo a voi, la stessa cosa che è successa il 7 ottobre, era successa fatta dagli israeliani nei confronti dei palestinesi”, è la replica di Odifreddi. E su Hamas: “Non è considerata da tutti” un’organizzazione terroristica. “Per esempio non dai palestinesi, i quali l’hanno votata tra l’altro. – conclude il matematico – In realtà è un’espressione di quello che i palestinesi, a un certo punto, della loro storia, dopo 50-60 anni di resistenza non violenta”.



