La Roma trionfa al Meazza, l’Inter affonda: il Napoli ringrazia per il terzo ko di Inzaghi

La squadra dell’Inter è stata sconfitta dalla Roma allo stadio Meazza, con un gol decisivo di Soulé. Questa terza sconfitta consecutiva rappresenta un duro colpo per i nerazzurri, che ora rischiano di essere superati dal Napoli guidato da Antonio Conte. Dopo la delusione contro il Bologna e l’uscita dalla Coppa Italia per mano del Milan, la squadra di Simone Inzaghi incassa un altro segnale negativo per la corsa allo Scudetto. Nel frattempo, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria contro l’Empoli, che si trova in una situazione sempre più critica.





Il match tra Inter e Roma ha visto gli ospiti prendere il controllo fin dal primo tempo, grazie al gol di Soulé al 22° minuto. L’argentino ha approfittato di un rimpallo tra i difensori nerazzurri, Carlos Augusto e Darmian, per battere il portiere Sommer. La reazione della squadra di casa non è stata incisiva e la formazione guidata da Ranieri ha sfiorato il raddoppio in più occasioni. Nel secondo tempo, le opportunità più pericolose sono state ancora a favore della Roma, mentre le proteste dei nerazzurri nel finale per un intervento di Ndicka su Bisseck non hanno portato all’assegnazione di un rigore.

Durante la partita, il portiere Svilar ha vissuto un pomeriggio tranquillo, con l’Inter che ha continuato a mostrare un trend negativo nelle ultime prestazioni. A peggiorare la situazione, c’è anche l’infortunio di Pavard, che desta preoccupazione in vista del prossimo incontro di Champions League contro il Barcellona.

Nel frattempo, la Fiorentina ha conquistato tre punti importanti nel match contro l’Empoli, grazie a un gol spettacolare di Madragora. I viola hanno messo il risultato in discesa nei primi 25 minuti, con le reti di Adli e Madragora, quest’ultimo autore di una rovesciata applaudita dai tifosi. Nonostante il tentativo di Fazzini di riaprire la partita nel secondo tempo, i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio e vincere. La posizione della squadra guidata da D’Aversa si fa sempre più complicata, trovandosi penultima in campionato.

La classifica vede ora l’Inter rischiare di essere staccata dal Napoli, che potrebbe portarsi a +3 con una vittoria contro il Torino. La Fiorentina, invece, raggiunge 59 punti, posizionandosi al sesto posto insieme a Juventus e Lazio.

In vista delle prossime partite, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, conta sul recupero di giocatori chiave come Dumfries e Zielinski, mentre in attacco potrebbe schierare Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez. Tuttavia, l’infortunio di Pavard rappresenta un ostacolo significativo per i nerazzurri, che devono affrontare il difficile impegno contro il Barcellona.

La situazione dell’Empoli, invece, si fa sempre più critica, con la squadra che continua a collezionare risultati negativi e si trova nelle zone basse della classifica. La vittoria della Fiorentina, grazie ai gol di Adli e Madragora, rappresenta un momento di sollievo per i viola, che cercano di consolidare la loro posizione nel campionato.